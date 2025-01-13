Харчові вікна, часник і витяжка із зеленого чаю: Крук розказала, як призупинити старіння

Марія Мельник 13 січня, 12:30

Телеведуча і блогерка Валерія Крук, якій 21-го лютого виповниться 46, розказала про власні лайфхаки біохакінгу.

У своєму Instagram Валерія розповіла, як контролювати старіння і подовжити молодість.

Першими до списку від Крук увійшли фізична активність, якісний сон та голодування.

"CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань) США рекомендує не менше 150 хвилин помірного фізичного навантаження на тиждень. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВОО3) визнала, що жінкам 40+ потрібні силові тренування тричі на тиждень!", - наголосила вона.


Крук в обтислому розказала про біохакінг
фото з Instagram

"Якісний достатній сон. Дефіцит сну порушує синтез гормону молодості соматотропіну, збиває обмінні процеси, у тому числі синтез колагену, призводить до ранньої менопаузи і купи проблем!", - зазначила Валерія.

Крук також порадила робити "харчові вікна" не менше 13 годин хоча б 5 днів на місяць.

За словами Валерії, слід зменшити споживання цукру і обирати продукти, які містять кальцій.

Крук про відмову від цукру

Якщо хочете мати пружну шкіру, скажіть ні улюбленим солодощам

Натомість обирайте продукти, багаті на кальцій

Натомість обирайте продукти, багаті на кальцій

Крук радить не забувати про сонцезахист

Порада актуальна у будь-якому віці

Валерія також порадила не забувати про чекапи і розповіла, як доглядати за шкірою обличчя.

Перед тим, як починати втілювати ці поради в життя, варто проконсультуватися з лікарем та косметологом

Перед тим, як починати втілювати ці поради в життя, варто проконсультуватися з лікарем та косметологом

Нагадаємо, раніше зіркова тренерка Аніта Луценко радила, як займатися спортом у віці 35-40+.

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Валерія Крук
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