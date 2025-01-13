Харчові вікна, часник і витяжка із зеленого чаю: Крук розказала, як призупинити старіння

Телеведуча і блогерка Валерія Крук, якій 21-го лютого виповниться 46, розказала про власні лайфхаки біохакінгу.

У своєму Instagram Валерія розповіла, як контролювати старіння і подовжити молодість.

Першими до списку від Крук увійшли фізична активність, якісний сон та голодування.

"CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань) США рекомендує не менше 150 хвилин помірного фізичного навантаження на тиждень. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВОО3) визнала, що жінкам 40+ потрібні силові тренування тричі на тиждень!", - наголосила вона.

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фото з Instagram

"Якісний достатній сон. Дефіцит сну порушує синтез гормону молодості соматотропіну, збиває обмінні процеси, у тому числі синтез колагену, призводить до ранньої менопаузи і купи проблем!", - зазначила Валерія.

Крук також порадила робити "харчові вікна" не менше 13 годин хоча б 5 днів на місяць.

За словами Валерії, слід зменшити споживання цукру і обирати продукти, які містять кальцій.

Якщо хочете мати пружну шкіру, скажіть ні улюбленим солодощам

Натомість обирайте продукти, багаті на кальцій

Порада актуальна у будь-якому віці

Валерія також порадила не забувати про чекапи і розповіла, як доглядати за шкірою обличчя.

Перед тим, як починати втілювати ці поради в життя, варто проконсультуватися з лікарем та косметологом

Нагадаємо, раніше зіркова тренерка Аніта Луценко радила, як займатися спортом у віці 35-40+.