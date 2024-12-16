"З кожним роком стаю красивішою": екс "ВІА Гра" Попова показала себе в юності та пояснила, чому це не генетика

фото з Instagram

28-річна ексучасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова поміркувала про генетику і роботу над собою.

В Instagram-сторіс зірка також показала себе-дитину і маму, яка є для неї прикладом.

"Коли люди питають мене, чому з кожним роком я стаю лише красивішою. Подивіться, це моя мама! З року у рік я дивуюся її красі", - зазначила співачка.

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На фото мама Ксенії - Юлія Згода, тілесно-орієнтований психолог

"Багато людей можуть сказати, що моє тіло, обличчя, волосся – генетика! Так, це можливо. Але це також щоденна робота над собою. Я старалася зробити те, що маю, ще кращим!", - пояснила Ксенія.

Зірка запевняє, що хоча генетика й важлива, однак не слід забувати про роботу над собою

Ксенія також зазначила, що хоче бути схожою на свою маму.

І хоча Ксенія вкладає багато зусиль у свою зовнішність, вдача не завжди супроводжувала її. Раніше Попова розказувала, як мучилася від здуття і не могла схуднути.