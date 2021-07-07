Потап і Позитив на Atlas Weekend епатували публіку поцілунком у губи. ВІДЕО

Співаки Потап та Позитив вирішили додати неочікувану витівку до виступу гурту MOZGI на Atlas Weekend 6-го липня. Олексії поцілувалися в губи на очах у публіки.

Відео цього моменту розійшлося мережею.

Очевидно, що цей перформанс Потапа та Позитива пов'язаний із нещодавнім камінг-аутом Melovin. Щоправда, поки незрозуміло, вирішили артисти потроллити колегу або ж, навпаки, підтримати.

До слова, співачка Злата Огнєвіч адресувала Melovin пост у своєму Instagram.

"Свобода бути собою - найбільша цінність! Я завжди за сміливість. Я за правду. У нас в країні нема жодного артиста, котрий був би настільки відвертий із публікою, як ти! Люди це відчувають та люди це цінують! Уже бачу, скільки негативу виливається на тебе. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний, і твої люди завжди залишаться з тобою!", - написала зірка.

Нагадаємо, канал М1 запевняє, що поцілунок Melovin не потрапив у трансляцію зовсім не через цензуру.

Відео "Уніан" із YouTube