Квіткова з Парфільєвою в купальниках пообіймалися та посвітили тілами на відпочинку в Іспанії. Фото

Дівчата подражнили всіх, хто зараз не на морі

Блогерки-мільйонниці Даша Квіткова і Таня Парфільєва гайнули у відпустку разом. Узявши синів Лева та Олександра, дівчата подалися на іспанський острів та вже наробили там спільного контенту.

В Instagram молоді матусі виклали серію фото в купальниках, на яких пообіймалися, подуркували та покрутилися на камеру з різних ракурсів.

Таня і Даша разом відпочивають в Іспанії

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Квіткова, як завжди, похизувалася своїм спортивним тілом, а Парфільєва, котра народила первістка 11 місяців тому і не була помічена у захопленні спортом на кшталт подруги, посвітила від природи тендітним тілом.

Тепер будуть одна одну професійно фотографувати для Instagram

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Нагадаємо, у травні Даша і Таня знялися у рекламі для бренду Парфільєвої. Дівчата разом зі співачкою Сашею Заріцькою в перуках та ретро-луках уявили себе в Італії 1960-х років.