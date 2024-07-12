Квіткова у краватці та офісному міні відкрила "голу правду" з нагоди свого 26-річчя
9-го липня блогерка Даша Квіткова відсвяткувала свій день народження.
З приводу цього вже 26-річна Даша в діловому образі задмухала свічки на трендовому леопардовому торті і закликала брати долю у свої руки.
"26. Наступна глава. Хочете голу правду? Ви є босом власного життя. І сьогодні мій пост про це. Щоб нагадати вам, що саме ви творите свою історію. Неважливо, скільки вам років, який у вас зріст, колір волосся чи очей. У вас є влада і саме ви все контролюєте. Будуйте свою імперію цеглина за цеглиною, і саме так, як хочеться вам", - закликала Квіткова.
Все, чого ви потребуєте вже присутнє всередині вас. Немає жодних причин шукати деінде. Ви маєте всередині цілу спільноту, і всі ці часточки вас на вашому боці. Я знаю, що іноді ви втрачаєте себе. Знаю, що іноді ви відчуваєте сумніви, але вони проявляються в час наближення великого прориву: тому тримайтеся і дозвольте собі розквітнути. Смакуйте своє життя. І, прошу, освятіть собі шлях", - побажала Даша.
Як відомо, за останній рік життя Квіткової неабияк змінилося. У січні минулого року блогерка розлучилася з батьком їхнього сина Лева, блогером Нікітою Добриніним. Після розлучення Даші встигли приписати роман з блогерами Євгеном Таллером та Лаченом.