Квіткова у краватці та офісному міні відкрила "голу правду" з нагоди свого 26-річчя

Даша Квіткова в образі офісної працівниці увірвалася в свої 26

9-го липня блогерка Даша Квіткова відсвяткувала свій день народження.

З приводу цього вже 26-річна Даша в діловому образі задмухала свічки на трендовому леопардовому торті і закликала брати долю у свої руки.

"26. Наступна глава. Хочете голу правду? Ви є босом власного життя. І сьогодні мій пост про це. Щоб нагадати вам, що саме ви творите свою історію. Неважливо, скільки вам років, який у вас зріст, колір волосся чи очей. У вас є влада і саме ви все контролюєте. Будуйте свою імперію цеглина за цеглиною, і саме так, як хочеться вам", - закликала Квіткова.

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Все, чого ви потребуєте вже присутнє всередині вас. Немає жодних причин шукати деінде. Ви маєте всередині цілу спільноту, і всі ці часточки вас на вашому боці. Я знаю, що іноді ви втрачаєте себе. Знаю, що іноді ви відчуваєте сумніви, але вони проявляються в час наближення великого прориву: тому тримайтеся і дозвольте собі розквітнути. Смакуйте своє життя. І, прошу, освятіть собі шлях", - побажала Даша.

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Для зйомки дівчина прорахувала все до деталей. Навіть замовила хижий торт

Як відомо, за останній рік життя Квіткової неабияк змінилося. У січні минулого року блогерка розлучилася з батьком їхнього сина Лева, блогером Нікітою Добриніним. Після розлучення Даші встигли приписати роман з блогерами Євгеном Таллером та Лаченом.