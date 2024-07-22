Квіткова з голими грудьми сфокусувалася на собі. Фото

Даша б'є рекорди з кількості нових фотосетів Усі фото Julia Black

Блогерка Даша Квіткова потішила підписників черговою фотозйомкою. Щоправда, цього разу дівчина поставила не на стильний образ, а на оголене тіло.

У своєму Instagram Даша показала кадри, на яких вона прикрила голі груди руками. З одягу на ній лише широкі джинси, спущені на стегна.

"Фокус на мене", - підписала Квіткова, відома своєю любов'ю до спорту.

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Даша вразила пресом та блиснула голими грудьми

Нагадаємо, нещодавно Квітковій виповнилося 26 років, з нагоди чого вона відкрила "голу правду". А пізніше Даша вітала з 3-річчям свого синочка Лева.