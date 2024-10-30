Бійка на капоті, кров із носа та сцени ядухи: Lady Gaga у кліпі Таню Муіньо поборола саму себе

Марія Мельник 30 жовтня, 16:15
Леді Гага у костюмі до Геловіна

Американська співачка Lady Gaga представила кліп на довгоочікувану композицію "Disease".

Епатажне відео з вайбом Геловіну створила українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо.

У новому кліпі Gaga стикається з різними версіями себе, намагаючись знову взяти під контроль свої найглибші втілені страхи.


Леді Гага на авто

Знаючи творчість Lady Gaga, впринципі, сон на капоті виглядає цілком гармонійно і звично

скрін з відео

Напередодні виходу кліпу співачка опублікувала заяву-пояснення в Insta-сторіс до нової пісні.

"Я багато думаю про стосунки, які маю з власними внутрішніми демонами. Мені завжди було нелегко визнавати, як мене спокушають хаос і смута. Це змушує мене відчувати клаустрофобію. Disease — це про те, щоб подивитися в обличчя цьому страху, подивитися на себе та свою внутрішню темряву, і зрозуміти, що іноді я не можу перемогти або втекти від тих частин себе, які лякають мене.

Я можу намагатися втекти, але вони залишаються частиною мене, і я можу бігти й бігти, але зрештою знову зустріну цю частину себе, нехай навіть на мить. Танцюю, змінююся, біжу, очищаюся. Знову і знову, повертаючись до себе. Це прийняття, врешті-решт, прекрасне для мене, бо воно моє, і я навчилася з ним справлятися", - оголила свою душу перед фанатами Lady Gaga.

Леді Гага з кривавим носом вилізла на авто

Співачка на власному прикладі показує, як виглядає людина, яка намагається побороти себе ж

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"Я диригентка своєї власної симфонії. Я акторка у п’єсах, які є моїм мистецтвом і моїм життям. Незалежно від того, наскільки страшне запитання, відповіді знаходяться всередині мене. Це необхідні, нерозривні частини того, що робить мене мною. Я рятую себе, рухаючись уперед. Я - цілком я, я сильна, і я готова до виклику. Щасливого Геловіну", - привітала вона.

Кольори, ракурси, костюми, грим, - Таню, як завжди, показала професійність і неабиякий креатив

Кольори, ракурси, костюми, грим, - Таню, як завжди, показала професійність і неабиякий креатив

Чого тільки вартий цей кінематографічний кадр

Чого тільки вартий цей кінематографічний кадр

Як відомо, одеситка Таню Муіньо знімала кліпи таким артистам, як Дженніфер Лопес, Ленні Кравіц, Сем Сміт, Гаррі Стайлз. У квітні цьогоріч кліпмейкерка поповнила своє портфоліо співпрацею з Дуа Ліпою.

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