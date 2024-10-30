Бійка на капоті, кров із носа та сцени ядухи: Lady Gaga у кліпі Таню Муіньо поборола саму себе

Американська співачка Lady Gaga представила кліп на довгоочікувану композицію "Disease".

Епатажне відео з вайбом Геловіну створила українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо.

У новому кліпі Gaga стикається з різними версіями себе, намагаючись знову взяти під контроль свої найглибші втілені страхи.

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Знаючи творчість Lady Gaga, впринципі, сон на капоті виглядає цілком гармонійно і звично скрін з відео

Напередодні виходу кліпу співачка опублікувала заяву-пояснення в Insta-сторіс до нової пісні.

"Я багато думаю про стосунки, які маю з власними внутрішніми демонами. Мені завжди було нелегко визнавати, як мене спокушають хаос і смута. Це змушує мене відчувати клаустрофобію. Disease — це про те, щоб подивитися в обличчя цьому страху, подивитися на себе та свою внутрішню темряву, і зрозуміти, що іноді я не можу перемогти або втекти від тих частин себе, які лякають мене.

Я можу намагатися втекти, але вони залишаються частиною мене, і я можу бігти й бігти, але зрештою знову зустріну цю частину себе, нехай навіть на мить. Танцюю, змінююся, біжу, очищаюся. Знову і знову, повертаючись до себе. Це прийняття, врешті-решт, прекрасне для мене, бо воно моє, і я навчилася з ним справлятися", - оголила свою душу перед фанатами Lady Gaga.

Співачка на власному прикладі показує, як виглядає людина, яка намагається побороти себе ж

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"Я диригентка своєї власної симфонії. Я акторка у п’єсах, які є моїм мистецтвом і моїм життям. Незалежно від того, наскільки страшне запитання, відповіді знаходяться всередині мене. Це необхідні, нерозривні частини того, що робить мене мною. Я рятую себе, рухаючись уперед. Я - цілком я, я сильна, і я готова до виклику. Щасливого Геловіну", - привітала вона.

Кольори, ракурси, костюми, грим, - Таню, як завжди, показала професійність і неабиякий креатив

Чого тільки вартий цей кінематографічний кадр

Як відомо, одеситка Таню Муіньо знімала кліпи таким артистам, як Дженніфер Лопес, Ленні Кравіц, Сем Сміт, Гаррі Стайлз. У квітні цьогоріч кліпмейкерка поповнила своє портфоліо співпрацею з Дуа Ліпою.