Оце так погуляли: чоловік Дорофєєвої отримав струс мозку після вечірки Таню Муіньо

Кліпмейкерка Таню Муіньо бучно відзначила своє 32-річчя, влаштувавши тематичну, "чортячу" вечірку в Одесі. От лише дехто з гостей, що веселилися на святі, отримав на згадку аж надто яскраві враження.

Співак Володимир Дантес на ранок після гулянки опинився в лікарні зі струсом мозку середньої тяжкості.

Моторошну пригоду вони з дружиною, Надею Дорофєєвою вже згодом описали в Instagram.

Як то кажуть, хороший тамада і конкурси цікаві...

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Як вявилося, Вова знепритомнів, коли вранці пішов до вбиральні. Чоловік сильно вдарився головою, а нажахана Надя навіть не могла одразу згадати телефон швидкої.

"Таня, з днем народження ще раз 😂❤️ чекаємо запрошення на наступний рік )))", - оптимістично завершила розповідь пара.

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Нагадаємо, Володимир вважає, що його Наді треба поставити пам'ятника за життя.

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