Оце так погуляли: чоловік Дорофєєвої отримав струс мозку після вечірки Таню Муіньо
Кліпмейкерка Таню Муіньо бучно відзначила своє 32-річчя, влаштувавши тематичну, "чортячу" вечірку в Одесі. От лише дехто з гостей, що веселилися на святі, отримав на згадку аж надто яскраві враження.
Співак Володимир Дантес на ранок після гулянки опинився в лікарні зі струсом мозку середньої тяжкості.
Моторошну пригоду вони з дружиною, Надею Дорофєєвою вже згодом описали в Instagram.
Як вявилося, Вова знепритомнів, коли вранці пішов до вбиральні. Чоловік сильно вдарився головою, а нажахана Надя навіть не могла одразу згадати телефон швидкої.
"Таня, з днем народження ще раз 😂❤️ чекаємо запрошення на наступний рік )))", - оптимістично завершила розповідь пара.
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Нагадаємо, Володимир вважає, що його Наді треба поставити пам'ятника за життя.
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