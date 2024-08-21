Нікітюк на заході сонця поспокушала голим стегном у "дірявій" сукні

Телеведуча Леся Нікітюк наробила звабливих фото на тлі заходу сонця та міського краєвиду.

36-річна зірка попозувала в золотавій сукні з ефектом "стрілок", виставивши стегно перед камерою.

Телезірка влаштувала красиву вечірню фотосесію

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"Я просто нагадую, що ви на мене підписані", - пояснила Леся шанувальникам.

Леся ефектно нагадала про себе підписникам

Як відомо, серед процедур, які робить телезірка, щоби підтримувати шкіру в тонусі, вакуумний масаж сідниць.

Нагадаємо, Нікітюк стверджує, що їсть багато. Але є певні продукти, яких вона уникає і які дозволяє собі лише на свята.