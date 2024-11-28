Нікітюк у червоній екошкірі та гольфах посвітила ногами на уявному кастингу

Марія Мельник 28 листопада, 18:00
Нікітюк у шкіряному костюмі і сорочці

фото xodaniich

Телеведуча Леся Нікітюк, яка днями епатувала зміною зачіски, продовжує вдосконалювати новий імідж.

Цього разу 37-річна зірка у червоному елегантному костюмі вдала з себе манекена.

"Saint Laurent попросив надіслати фото на кастинг "обличчя" нового парфуму. Я надіслала. Кастинг не пройшла...", - з іронією підписала фото Нікітюк.


Нікітюк - фото в повний зріст

Як вам зухвала і іронічна Леся в такому беземоційному образі?

Нікітюк - портретне фото

До речі, костюм на Лесі - виріб українського бренду з екошкіри

Як відомо, віднедавна Нікітюк не лише веде шоу, а й пробує себе у ролі акторки (до речі, зйомка в ролі манекена є тому підтвердженням). Раніше Леся розказала про акторські амбіції, зйомки в кіно та дещо про особисте.

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нікітюк
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