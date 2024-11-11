"Коротше, фігня повна": як Нікітюк популярний салат із TikTok готувала

Леся Нікітюк не встояла перед рецептом салату з TikTok Фото і скріни з Instagram Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк провела кулінарний експеримент: узявши з ТikTok популярний рецепт салату, вона приготувала його, додавши дещо від себе.

Результат Лесю дещо розчарував. Вона показала готову страву в Insta-сторіс.

"Я підсіла на той ТikTok і зробила цей салат з огірком із крабовою паличкою, з чорним кунжутом. Довелося мені цілу пачку, пів кіла того кунжуту брати, буде в мене тут стояти потім роками. І зроблю собі з цим салатом бутерброд. Дуже хочеться мені хліба, дівчата, коли холодно. Коли ти худа, тобі так холодно стає. Тому треба утеплятись жирком", - поділилася 37-річна зірка.

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Леся заправила салат лимонним соком

"Я поклала ще яйце, з тієї причини, що воно домашнє. Якби в мене не було домашнього яйця, я б його не клала", - пояснила вона.

Нікітюк вирішила доповнити сніданок домашніми яйцями

Яйце і салат Нікітюк помістила на хлібчик та скуштувала.

"Коротше, фігня повна", - констатувала телеведуча.

Телеведуча не в захваті

"Не треба лимона і не треба яйця. Треба соєвий соус ще додати. Вибачте. Не робіть так, як в попередніх сторіс. Воно теж нормально, але трішки не то", - зазначила Леся.

Як відомо, віднедавна вмістом холодильника Нікітюк цікавиться й її хлопець Дмитро Бабчук. Нагадаємо, нещодавно морпех показав романтичне фото з Лесею.







