Романтика в авті: бойфренд Нікітюк поділився фото їхнього поцілунку

Телеведуча Леся Нікітюк та її хлопець, морпех Дмитро Бабчук більше не приховують своїх романтичних стосунків і можуть ділитися спільними фото в соцмережах.

Саме це і зробив Дмитро, відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіс. У нього поцікавилися, як давно вони з Лесею разом.

"Таке відчуття, наче все життя", - відказав чоловік, опублікувавши фото, де вони з Нікітюк цілуються.

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До речі, також Бабчук відповів, які в нього вага та зріст. Важить кавалер Лесі 94 кіло, а зріст має 191 сантиметр, тобто навіть якщо телезірка вдіне свої улюблені підбори, він усе одно за неї вищий.

Нагадаємо, кілька років тому Нікітюк називала свої вимоги до потенційного бойфренда. Дмитро відповідає не всім її критиріям.



