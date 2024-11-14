"Готова до хейту": Нікітюк про дебют у кіно, акторські амбіції, роль мрії та ставлення до колишніх

Днями у столиці закінчилися зйомки комедії "Песики", головну роль у якій зіграла телеведуча і блогерка Леся Нікітюк.

Її героїня — амбітна та егоїстична Яна, яка через загадкове прокляття стикається з непередбачуваною ситуацією: кожен її коханець перетворюється на собаку. Це випробування допомагає дівчині переосмислити своє ставлення до життя.

Однією з особливостей фільму стало залучення великої кількості собак. У головних ролях — шість песиків, кожен із яких мав дублера. Загалом у зйомках взяли участь понад 100 чотирилапих акторів, як дресированих, так і звичайних, що пройшли кастинг серед фанатів фільму або яких команда залучила з Гостомельського притулку.

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На широкі екрани фільм вийде 6 березня 2025 року. А поки ТаблоID розпитав Лесю Нікітюк про її перший досвід роботи у повнометражній стрічці.

Леся та її перша роль у великому кіно

"Я отримувала багато пропозицій знятися у кіно та серіалах, але, напевно, ще не була готова до цього кроку... Зараз, під впливом повномасштабної війни та тривожності, яка на третій рік відчувається особливо гостро, я зрозуміла, що хочу спробувати щось нове, що допоможе мені трохи відволіктись. Тому пропозиція знятись у фільмі "Песики" була дуже доречною", - каже новоспечена актриса.

"Ця пропозиція знайшла відгук у моєму серці, адже головними героями фільму є не тільки професійні актори, а й собаки. А я ж собача мама) Мій пес Рафік - мій найкращий друг та повноправний член родини. І коли я прочитала сценарій, зрозуміла, як точно він передає особливий звʼязок між людиною та домашнім улюбленцем. Звісно, були й страхи, адже це не епізодична поява у фільмі, а головна роль, з величезною кількістю знімальних днів. Потрібна була серйозна підготовка, і, оскільки я не професійна акторка, мені довелось багато працювати з коучем і навчатися протягом багатьох місяців", - зізналася Нікітюк.

До речі, в цьому фільмі також знявся Тарас Цимбалюк

На запитання, що для неї було найважчим у роботі акторки, Леся сказала:

"Подолати страх, який відчуваєш, коли зустрічаєшся на майданчику з професійними акторами. Я розуміла, що зайшла на їх територію, і тому маю докласти максимум зусиль, щоб професіоналам не доводилося червоніти за мене і робити по 10 дублів одних і тих самих сцен.

Мені здається, що мої очі буквально просили допомоги. Але я точно була готова вчитись і намагалась швидко вхоплювати всі премудрості цієї професії. Це знайшло відгук у моїх колег — надзвичайно приємно, що багатьом з відомих українських акторів, з якими мені пощастило познайомитись, не було байдуже. Я пишаюся, що в нас є такі талановиті люди, і тепер, знаючи їх ближче, відчуваю щиру вдячність. Було дуже приємно почути від них компліменти після певних успіхів".

37-річна Леся запевняє, що є сама собі найсуворішим критиком

"Загалом, усе було важко, бо це для мене абсолютно новий досвід. Але я йшла на це свідомо, готова до критики й навіть хейту, бо знаю, що все це тільки сприятиме моєму розвитку. Я вірю, що навчання та самовдосконалення важливі, навіть якщо доведеться отримати на свою адресу певну порцію негативних коментарів. Але можу запевнити, ніхто не буде більшим критиком для мене, ніж я сама. Я суворо оцінюю свої досягнення, і це є моїм стимулом для вдосконалення", - наголосила телеведуча.

Також Леся відповіла, чи хотіла б вона, аби когось із її колишніх спіткала така сама доля, як чоловіків у кіно:

"Чи хотіла б я повернути когось із минулого, чи перетворити колишніх на собак — ні. Взагалі, я не люблю говорити погано про колишніх. Я теж для когось є "колишньою". Це моменти життя, які на той час мали свою цінність. Я завжди поважаю тих, хто з'являється в моєму житті, це важливий досвід для кожної зі сторін".

Про своїх колишніх Леся зазвичай не говорить узагалі. Але хоча б вже не приховує теперішнього

Що ж до акторського майбутнього, то тут у Нікітюк великі плани.

"У мене є акторські амбіції, і я цього не приховую. Мені сподобалось зніматися у кіно, адже воно захоплює мене ще з дитинства. Під час зйомок тревел-шоу я вперше побувала в Голлівуді і залишила там частинку своєї енергії. Я впевнена, що зможу підкорити цю нову висоту та освоїти професію акторки. Це відкриє для мене нові можливості", - зазначила актриса.

"Я би хотіла зіграти роль таємного агента, знятися у бойовику, чи у пригодницькому фільмі. Драматичної акторки з мене, мабуть, не вийде. Хіба що у коротких сценах, які перегукуються з моїм життєвим досвідом. Але загалом, я радше спробувала б себе у фільмах Disney, адже такі стрічки, на мою думку, мають величезне значення для дітей.

Як педагог, я переконана, що правильні казки й фільми для підростаючого покоління формують світло та доброту в дітях. Я пам'ятаю, як у дитинстві перегляд фільмів Disney надихав мене, заряджав вірою в добро та казковість світу. Тому я із задоволенням взяла б участь у подібних проєктах", - підсумувала Нікітюк.