Lida Lee у новому кліпі поборала свій страх з пітоном на голому тілі



фото пресслужби

Співачка Lida Lee представила відвертий кліп на трек "Зима в пустелі".

30-річна виконавиця продемонструвала гнучке жіночне тіло та глибокі переживання і внутрішнє бунтарство водночас.

У центрі уваги кліпу "Зима в пустелі" — змія, котра стала символом сміливості. Lida Lee, маючи фобію до плазунів, прийняла виклик, щоб подолати свої страхи. Змія в кліпі виступає як потужна метафора трансформації.

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фото пресслужби

Головним героєм відео, окрім самої співачки, став граційний жовтий колега

"Цей кліп насамперед про сміливість. Кожен з нас може знайти в собі сили для змін. Коли ти перебуваєш у вирію циклічних подій, але робиш крок вперед — це справжня трансформація. Зміни супроводжуються відчуттями невизначеності, адже ти не контролюєш ситуацію. Змія на тілі показує те, як можна приймати себе попри страхи, невпевненість та невміння. І, подолавши їх, ти розумієш, що здатний на все", — розказала Lida Lee.

Змія надає кліпу вишуканості, неповторності і естетики, однак, чи не лячно було виконавиці на знімальному майданчику?

Співачка встигла змінити образ

Усі зйомки проходили з дотриманням гуманних умов, за що Lida Lee особливо дякує фахівцям, які працювали з пітоном, адже співачка вірить у відповідальність кожного з нас перед природою.

Нагадаємо, у січні 2022-го співачка Адель представила кліп "Oh My God", де було показано пітона, коня, Louis Vuitton та Vivienne Westwood.