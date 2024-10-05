"Василинка - більше не дитинка": Таран рідкісними фото привітала доньку з 17-річчям

Юлія Леськова 5 жовтня, 15:18
Лідія Таран позує для фото
Фото з Instagram Лідії Таран

Телеведуча Лідія Таран, яка нещодавно відсвяткувала власне 47-річчя, привітала з днем народження свою донечку Василину. Дівчині виповнилося 17 років.

З нагоди свята Лідія у своєму Instgaram показала архівні фото доньки.

"Народити собі подругу, радість, пригоди і безмежну любов - місія виконана 17 років тому. Люблю тебе, моя Василинка - більше не дитинка", - написала Таран.


Лідія Таран з донькою Василиною на селфі
Телеведуча похизувалася спільними фото з донечкою
Лідія каже, що 17 років тому народила собі найкращу подругу

Лідія каже, що 17 років тому народила собі найкращу подругу

Лідія тримає на руках маленьку Василину

Лідія тримає на руках маленьку Василину

Нагадаємо, Василина - донька Лідії Таран від телеведучого Андрія Доманського. Пара жила в цивільному шлюбі з 2007 по 2011 рік.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Лідія з донькою переїхала до Франції.

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