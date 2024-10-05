"Василинка - більше не дитинка": Таран рідкісними фото привітала доньку з 17-річчям

Фото з Instagram Лідії Таран

Телеведуча Лідія Таран, яка нещодавно відсвяткувала власне 47-річчя, привітала з днем народження свою донечку Василину. Дівчині виповнилося 17 років.

З нагоди свята Лідія у своєму Instgaram показала архівні фото доньки.

"Народити собі подругу, радість, пригоди і безмежну любов - місія виконана 17 років тому. Люблю тебе, моя Василинка - більше не дитинка", - написала Таран.

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Лідія тримає на руках маленьку Василину

Нагадаємо, Василина - донька Лідії Таран від телеведучого Андрія Доманського. Пара жила в цивільному шлюбі з 2007 по 2011 рік.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Лідія з донькою переїхала до Франції.