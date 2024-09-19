"Хочеться стати потужними Екофло": Таран у день народження підбила підсумки своїх 47

Лідії Таран виповнилося 47 Фото з Instagram Таран

Телеведуча Лідія Таран 19-го вересня святкує своє 47-річчя. Іменинниця у Instagram опублікувала пост, де похвалилася власними досягненнями, причому зробила це символічно - їдучи у швидкісному потязі.

"Зупинитися б і відрефлексувати все… але нема коли. Життя несеться зі швидкістю (потягу) TGV, в якому пишу це, бо мчу в Страсбург де зараз ухвалять "нашу" резолюцію в Європарламенті", - пояснила Лідія.

"Але оскільки в ДН треба фіксувати якісь досягнення, то… Доборола дворічну магістратуру зі Стратегії комунікацій. (Чесно, поки що не знаю, навіщо…) Захистила диплом про Деонтологію української журналістики та її стосунки з владою під час війни (окреме мерсі французам, які затвердили таку тему і на захисті відкрили для себе світ українських медіа)", - поділилася Таран.

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Лідії Таран виповнилося 47 Фото з Instagram Таран

Окрім цього, розказала телеведучі, вона висвітлила дуже велику кількість франко-українських подій у Парижі, Страсбурзі та інших "багатих французьких селах".

"Поза всім оцим хочеться стати потужними Екофло і накопичити енергії, щоб роздавати їй тим, кому вона найпотрібніша в Україні, але … продовжуємо розбудовувати мости дружби між народами", - додала вона.

"Може до свого 50 річного ювілею я помудрішаю настільки, що зрозумію, навіщо мені все це, а поки що потяг несеться далі… П.С. Фотка для привернення уваги. В Сорбонну сьогодні не встигаю", - вточнила Лідія.

Іменинниця розповіла про свої досягнення

Як відомо, під час повномасштабної війни Таран мешкає з донькою Василиною у Франції, але нещодавно приїздила до України.