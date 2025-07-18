Лохан із чоловіком на 2-річчя сина влаштували свято з динозаврами і пухнастими курками

39-річна американська акторка Ліндсей Лохан привітала свого сина Луая з 2-річчям.

Разом зі своїм чоловіком Бадером Шамасом зірка влаштувала синочку яскраве свято з дітьми, анімацією, динозаврами та навіть китайськими пухнастими курками.

Лохан і Шамас влаштували сину свято в зелених кольорах

"З Днем народження, наше сонечко, наш наймиліший хлопчик, наше серце, Луай! 💛 Спостерігати за твоїм зростанням було найбільшою радістю нашого життя. Ти освітлюєш кожну кімнату (і тримаєш нас усіх напоготові 😅), і ми так пишаємося тим, що є твоїми мамою та татом", - написала актриса в Instagram.

Судячи з декору, хлопчик захоплюється динозаврами

Динозаврів було багато

"Ти — найглибша любов, яку ми коли-небудь знали, найсміливіша пригода та найпрекрасніша мета. Ти дав нашому життю зовсім новий сенс, і ми вдячні тобі за кожен день. За ще один рік обіймів, сміху та магії. Ми з татом любимо тебе більше, ніж можна висловити словами", - присвятила Лохан пост сину.

А ще на святі були китайські пухнасті курки

Іменинника оточили увагою

Шансів піти зі свята без динозавра не було

Нагадаємо, Лохан і фінансист Бадер Шамас разом уже понад 5 років. Пара заручилася у листопаді 2021-го року. До цього в актриси були стосунки з росіянином Єгором Тарабасовим.