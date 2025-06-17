"Мені так пощастило": Лохан привітала чоловіка з днем народження милим фото з 1,5-річним сином
38-річна американська акторка Ліндсей Лохан ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Бадара Шамаса з днем народження.
У святковий день знаменитість опублікувала романтичний знімок, на якому обіймає коханого на тлі рослин. А на другому кадрі Лохан закарбувала милий момент іменинника та їхнього майже дворічного сина Луая.
"З днем народження, кохання всього мого життя. Ти неймовірний син, відданий чоловік і найдивовижніший батько. Бачити тебе з нашою родиною — це найбільший подарунок. Ти даєш нам відчуття безпеки, турботи й любові. Кожен день поруч з тобою — це благословення. Мені так пощастило йти по життю з тобою. Я безмежно тебе люблю", — написала вона.
Нещодавно Ліндсей у боді посвітила формами для глянцю та захопила повсякденним світлинами з сином і без макіяжу. А недавно вона попозувала у вінтажному образі.
Як відомо, за Бадара Лохан вийшла заміж влітку 2022-го. Через рік вона оголосила про свою вагітність і почала ділитись активною підготовкою до появи первістка. Нагадаємо, у 2014 році актриса пережила втрату ненародженої дитини.