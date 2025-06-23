Із м'ячиком та на плечах у тата: Лохан показала літнє дозвілля свого первістка

Американська акторка Ліндсей Лохан у своєму Instagram поділилася затишним фотоконтентом, показавши, як вони з чоловіком Бадером Шамасом та синочком Луаєм проводять літо.

"Сонце, посмішки та сімейний час! Літо миліше, коли разом створюєте спогади", - написала 38-річна зірка.

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Акторка з чоловіком

Як відомо, в липні Луаю виповниться 2 рочки. За Бадера, який працює фінансистом, Ліндсі вийшла заміж у 2022-му році. Нагадаємо, свого часу в Лохан був наречений-росіянин, але та лав сторі закінчилася грандіозним скандалом.