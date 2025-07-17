Ліндсей Лохан у міні з драпіруванням притулилася до колеги на зйомках. Фото

Американська акторка Ліндсей Лохан відвідала зйомки для промо своєї майбутньої стрічки "Ще одна шалена п'ятниця".

У своєму Instagram 39-річна зірка показалась у коротенькій блакитній сукні з драпіруванням та білих підборах в цятку. Вона не тільки ефектно попозувала, але й зазнімкувалася в обіймах своєї колеги, 66-річної актриси Джеймі Лі Кертіс.

"І ось це починається! Знову з моїми дівчатками", — написала вона.

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Не секрет, що Лохан обожнює моду і часто з'являється у сексуальних образах на сторінках глянцю. А нещодавно зірка ділилася повсякденними милими луками та селфі без косметики. Також у її гардеробі є вінтажна сукня відомого бренду.

Нагадаємо, з 2022-го Ліндсей перебуває у шлюбі з бізнесменом Бадаром Шамасом. А влітку 2023-го вони вперше стали батьками. Хлопчика звуть Луай, йому зараз два роки. Акторка любить ділитися ніжними родинними фото з первістком.