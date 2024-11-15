Вагітна Дженніфер Лоуренс попозувала на хіднику, окресливши руками чималий животик. Фото
34-річна голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс, яка чекає на другу дитину, з'явилася на прем'єрі документального фільму "Хліб і троянди" 14-го листопада в Лос-Анджелесі.
Володарка "Оскара" обрала для виходу чорну сукню до підлоги з оголеними плечима і бантом на грудях.
Позуючи фотографам, Дженніфер окреслила руками свій животик, щоби його краще було видно у доволі вільній сукні з драпіруванням.
Минулого місяця Лоуренс підтвердила, що вагітна другою дитиною від свого чоловіка, 40-річного арт-дилера, власника галереї Кука Мароні.
У лютому 2022-го у пари народився син Сай, появу та ім'я якого вони пів року тримали в секреті.
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