34-річна Дженніфер Лоуренс чекає на другу дитину
Американська акторка Дженніфер Лоуренс та її чоловік, керівник артгалереї Кук Мароні вдруге стануть батьками.
Радісну новину журналові Vogue підтвердили представники 34-річної зірки "Голодних ігор".
Жодних подробиць - який у Дженніфер термін, хлопчик буде чи дівчинка тощо - пресі не розкрили. Але на фото, зроблених напередодні, животик уже помітний.
Як відомо, коли Лоуренс і Мароні в 2022-му стали батьками первістка, вони теж не квапилися розказувати широкому загалу щось особисте. Ім'я малюка, Сай, акторка тримала у секреті понад пів року.
Нагадаємо, Лоуренс перед тим пережила два викидні.
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