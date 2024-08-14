Молодший за її попереднього: Мадонна в Італії засвітилася під ручку з новим бойфрендом-спортсменом. Фото
Американська співачка Мадонна 16-го серпня готується відзначити своє 66-річчя. Локацією для святкування цьогоріч обрано Італію.
Саме там, у Портофіно папараці зазнімкували Мадж - у компанії її нового фаворита, який уже світився в зірчиному Instagram.
Як повідомляє Daily Mail, нового бойфренда артистки звати Акім Морріс. 28-річний футболіст народився на Ямайці.
Цікаво, що познайомилися Мадонна та Акім ще в 2022-му році, коли знімалися для журналу Paper. За іронією долі, в тій фотосесії брав участь і тодішній хлопець співачки, модель Ендрю Дарнелл.
Коли саме спалахнула іскра між Мадонною й Акімом, яких розділяє 37 років, невідомо. Але з його попередником, 30-річним боксером Джошем Поппером зірка розпрощалася в травні.
Як відомо, Мадонна - далеко не єдина селебріті, хто не вважає велику різницю в віці перешкодою для кохання. Нагадаємо, свого часу артистка назвала пікантний критерій, за яким вона підбирає собі кавалерів.
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