Молодший за її попереднього: Мадонна в Італії засвітилася під ручку з новим бойфрендом-спортсменом. Фото

Марія Ткаченко 14 серпня, 16:00
Мадонна
Фото з Instagram Мадонни

Американська співачка Мадонна 16-го серпня готується відзначити своє 66-річчя. Локацією для святкування цьогоріч обрано Італію.

Саме там, у Портофіно папараці зазнімкували Мадж - у компанії її нового фаворита, який уже світився в зірчиному Instagram.

Мадонна і її бойфренд

Мадонна святкуватиме день народження з молодим кавалером

Фото Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, нового бойфренда артистки звати Акім Морріс. 28-річний футболіст народився на Ямайці.

Цікаво, що познайомилися Мадонна та Акім ще в 2022-му році, коли знімалися для журналу Paper. За іронією долі, в тій фотосесії брав участь і тодішній хлопець співачки, модель Ендрю Дарнелл.

Коли саме спалахнула іскра між Мадонною й Акімом, яких розділяє 37 років, невідомо. Але з його попередником, 30-річним боксером Джошем Поппером зірка розпрощалася в травні.

Співачка Мадонна

У липні Мадж ділилася цікавими кадрами з Акімом

Як відомо, Мадонна - далеко не єдина селебріті, хто не вважає велику різницю в віці перешкодою для кохання. Нагадаємо, свого часу артистка назвала пікантний критерій, за яким вона підбирає собі кавалерів.

Читайте також:

Порно без попередження: фанат подав до суду на Мадонну через її виступ

65-річна Мадонна майже без мейкапу показала лице крупним планом

"Життя прекрасне": 65-річна Мадонна заінтригувала фото з загадковим молодиком із рукою на її грудях

Мадонна зі Спірз та Джолі із братом: найскандальніші поцілунки зірок, про які говорять досі

Мадонна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів