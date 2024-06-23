Золотий зуб та смокі-айс: 65-річна Мадонна у корсеті показала настрій свого вікенда. Фото

Юлія Леськова 23 червня, 15:27

65-річна американська співачка Мадонна показала підписникам нові провокативні фото.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Мадонна позує у чорному корсеті з глибоким вирізом на грудях, рукавичках у сіточку та зухвалим макіяжем.

Мадонна попозувала для нових фото

Мадонна продовжує епатувати своїми образами


Мадонна показала нові фото

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Мадонна наробила нових провокативних фото

Співачка дуже любить корсети - це невід'ємна деталь її образу

Мадонна поділилася фото з нової фотосесії
Фото з Instagram Мадонни
Співачка навіть показала золотий зуб
Співачка навіть показала золотий зуб

"Настрій вікенду", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна показала фото, на яких вона зовсім без макіяжу.

Як відомо, після закінчення всесвітнього туру співачки, деякі її фани подали на неї до суду через відверті виступи, про які не попереджали.

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