Тренд двох століть: як Мадонна, Еністон, Джолі та інші зірки наслідують легендарну чорну сукню Коко Шанель

Коко Шанель є безумовною законодавицею моди. Впродовж двох століть деякі її втілення залишаються у трендах .

Зокрема, мовиться про "маленьку чорну сукню". Цей термін уперше з’явився у 1926 році на шпальтах британського Vogue. Тоді видання описувало сукню прямого крою з довгими рукавами та чотирма діагональними смугами та пророкувало, що вона стане "уніформою для жінок зі смаком".

Це й дійсно так сталося. Утім, зараз "маленька чорна сукня" набула безлічі варіантів. ТаблоID зібрав ті образи, які увійшли в сучасну історію моди і пропонує переглянути культові образи зірок.

Мерилін Монро

Американська акторка Мерилін Монро – справжня амбасадорка чорних суконь свого часу. Її гардероб налічував силу-силенну варіацій такого вбрання. Найчастіше це були сукні зі швами, стрілками та так званими "кісточками", які максимально могли підкреслити фігуру зірки.

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Чорна вечірня сукня Мерилін Монро з білими довгими рукавичками Фото: Getty Images

Одрі Хепберн

"Маленька чорна сукня" була і в гардеробі зірки романтичної комедії "Сніданок у Тіффані" Одрі Хепберн. Чорна коктейльна сукня від Givenchy вважається однією з найвпливовіших в історії дизайну одягу та костюмів 20-го століття. І є найвдалішою інтерпретацією свого часу після легендарної Коко Шанель.

Чорна сукня міді поєднується з так званими "котячими підборами", які у тренді весняного взуття Фото: Getty Images

З роками варіант цієї сукні використовували у своїх колекціях відомі дизайнери. Зокрема, Alexander McQueen демонстрував шкіряну версію. Таким чином маленька чорна сукня Хепберн зміцнювала свої позиції як елемент поп-культури та зараз залишається позачасовою версією гламуру.

Мадонна

Королева поп-музики і найвідоміша співачка сучасності Мадонна у 1985 році продемонструвала своє бачення "маленької чорної сукні". На церемонії вручення премії American Music Awards вона з’явилася у сукні з тонкими бретелями, які мали застібки.

Фото: Getty Images

Мадонна не була б собою, якби не доповнила образ рукавичками без пальців та багатошаровим намистом. Зірка обрала і відповідну об’ємну зачіску – дуже популярну у ті часи.

Принцеса Діана

Звісно, найзнаковішою "маленькою чорною сукнею" в історії залишається образ принцеси Діани у 1994 році. Адже тоді її вбрання стало справжньою помстою колишньому чоловіку принцу Чарльзу після його зізнання про роман із Каміллою Паркер-Боулз.

Сукня-помста для Діани була спеціально розроблена дизайнеркою Крістіною Стамболян. Вона була замовлена ще за три роки до усіх скандалів із Чарльзом. Тоді принцеса, немов передчуваючи знакові події, забажала особливу сукню для особливої події. Їй було неважливо буде вона коротка чи довга.

Обговоривши усі можливі модні ризики (а в результаті це вбрання суперечило усім королівським нормам), Крістіна та Діана дійшли висновку, що сукня має бути саме чорного кольору. Вона була зшита вручну. Головним гравцем став кокетливий міні-шлейф.

"Діана була відома тим, що носила речі, які справляли враження", - коментувала знавець королівської моди Елізабет Холмс.

Ліз Херлі

Сукня, якої не було – саме так запам’ятався образ акторки Ліз Херлі на прем’єрі фільму "Чотири весілля та одні похорони" у 1994 році. В компанії свого колеги Х’ю Гранта вона з’явилася у вбранні від Versace з глибокими вирізами з обох боків. Скріплені вони були ланцюжком золотих шпильок. І, здається, вони єдині, які не дозволили розпастися цьому образу.

Варто відзначити, що Ліз доволі елегантно носила свою сукню і була абсолютно впевнена у її безпечності. Пізніше вона зазначала, що це єдине вбрання, яке залишилося на той час у Versace. І, власне, ця випадковість дозволила їй стати не лише зіркою вечора, але й увійти до історії моди.

Вікторія Бекхем

"Ікона стилю" сучасності Вікторія Бекхем теж має свою особисту історію "маленьких чорних суконь". Вона з’являлася у них в аеропорту під час турів Spice Girls, носила на червоних хідниках та побаченнях зі своїм теперішнім чоловіком Девідом Бекхемом.

Чорні сукні вигідно підкреслювали сексуальність Posh – саме таке прізвисько Вікторія отримала за часів участі у гурті. Вона обирала варіанти від міні до максі, з бретелями чи глибокими вирізами. Наприклад, цьому образу точно позаздрила б інша модниця – Періс Хілтон.

Чорна міні-сукня завжди була у гардеробі Вікторії Фото: Getty Images

Мішель Обама

Мішель Обама свого часу стала прикладом жіночності та сучасної елегантності. Її образи завжди привертали увагу ЗМІ. Не оминала колишня перша леді США і чорні сукні. Особливу увагу привернув образ у 2009 році. Для обкладинки одного видання Мішель постала у сукні-міді із відкрити плечима.

Фото: Getty Images

Оголені плечі та силуети-футляри дещо схожі на стиль Жаклін Кеннеді. Мішель Обама бере з неї приклад, доповнюючи образ яскравим намистом.

Анджеліна Джолі

Чорна сукня від Versace у 2012 році стала знаковою для голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яку вважають законодавицею моди. На 84-й церемонії премії "Оскар" вона з’явилася у довгому оксамитовому вбранні без бретелей. Спочатку зірці пропонували геть інший образ, але вона обрала саме чорну сукню, бо почувалася у ній впевненіше, а головне – собою.

Фото: Getty Images

Чорна довга сукня зі скульптурованим декольте, рюшами і ефектним розрізом уздовж ноги увійшла в історію моди того вечора, як писали потім ЗМІ. Джолі доповнила образ мінімумом прикрас та стриманим макіяжем. А от зачіску зробила об’ємну, яка теж підкреслювала її особистість.

Дженніфер Еністон

Досить часто для урочистих заходів "маленьку чорну сукню" обирає й акторка Дженніфер Еністон. Вона має у своєму арсеналі різноманітні силуети: приталені на тонких бретелях та з глибоким декольте, а також вінтажні та навіть шкіряні.

Свої образи зазвичай Джен доповнює легкими босоніжками кольору суконь. Ледь тоненькі ремінці роблять її силует ще більш витонченим. Цікаво, що і ця зірка теж полюбляє мінімалізм у прикрасах. Ледь помітні браслети та кольє додають вишуканої елегантності Еністон.

Фото: Getty Images

Гайді Клум

Сучасну версію "маленької чорної сукні" нещодавно продемонструвала німецька супермодель Гайді Клум. На вечірці Warner Music Group вона з’явилася у міні-сукні із оригінальним вирізом, який відкривав її груди.

Фото: Getty Images

Зірка доповнила образ чорними колготками та закрити босоніжками із тоненьким ремінцем навколо ноги. Тож, як бачимо, "маленька чорна сукня", пройшовши два століття, й досі не втрачає своєї актуальності. Це річ, яка точно не вийде з моди і має бути у гардеробі кожної жінки.