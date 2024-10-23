Щоби не заляпатись? 66-річна Мадонна голіциць показалася за трапезою. Фото
Американська співачка Мадонна здивувала підписників свого Instagram несподіваним фотоконтентом. 66-річна зірка зазнімкувалася топлес.
Мадж, нафарбована і в прикрасах, вочевидь, вирішила попоїсти, перш ніж вдягатися, щоби не забруднити одяг. Ласувала артистка чимось схожим на крем-суп, ледь прикривши свої голі перса серветкою.
Нагадаємо, Мадонна свого часу дуже обурювалася введенням у Instagram цензури з забороною постити голі груди. Вона називала це лицемірством. А закиди, мовляв, у її віці вже не личить демонструвати голого зада, виконавиця вважає проявом сексизму та дискримінації за віковою ознакою. Мадонна обіцяла, що робитиме це і в 76, як матиме таке бажання.
Як відомо, в співачки новий фаворит-спортсмен, якому 28 років.
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