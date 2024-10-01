Мадонна в Лондоні посвітила ніжками у стильному total black і притулилася до свого хлопця для фото

Марія Ткаченко 1 жовтня, 12:30
Мадонна

Американська співачка Мадонна у Instagram поділилася фотоконтентом зі своєї поїздки до Лондона, куди прихопила з собою бойфренда, 28-річного Акіма Морріса.

Для прогулянки британською столицею Мадж підібрала собі стильний чорний аутфіт, давши перехожим змогу милуватися її стрункими ніжками.

Іще вони з Акімом сходили на футбол та повболівали за "Челсі".

Мадонна та її бойфренд Акім Морріс

Про стосунки Акіма і Мадонни стало відомо влітку, але знайома парочка вже давно

Мадонна і її молодий коханець

Які голуб'ята

Навідалася Мадж і до студії звукозапису, де, вочевидь, працювала над майбутнім альбомом. На фото з нею музикант, продюсер та автор пісень Стюарт Прайс.

Мадонна і Стюарт Прайс

Народження хіта?

Співачка Мадонна

Ну і як же без провокацій?

Нагадаємо, в серпні співачка бучно відсвяткувала своє 66-річчя в Італії. А в вересні Мадонна побувала на Міланському тижні моди, де вразила всіх своїм епатажним образом.

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Мадонна
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