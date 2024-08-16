Стрілянина на весіллі, публічні бійки та арешти: "пекельна" історія кохання Мадонни та Шона Пенна

Мадонна зараз крутить романи із удвічі молодшими хлопцями. А от перший її шлюб був із актором Шоном Пенном Фото: Getty Images

Найвідомішій попдіві сучасності Мадонні 16 серпня виповнюється 66 років. Цього ж дня 1985 року вона одружилася із актором Шоном Пенном.

ТаблоID розповість коротку, але дуже бурхливу історію кохання двох знаменитостей. Чому на весіллі пари сталася стрілянина? Як спецпризначенці вривалися у їхній будинок. Та скільки разів Мадонна подавала на розлучення? Найцікавіше – далі.

Перше знайомство Мадонни і Шона Пенна

Мадонна і Шон Пенн познайомилися у лютому 1985 року на зйомках кліпу співачки "Material Girl". Він був одним із найвідоміших американських акторів, а вона – палкою рокеркою. Шон славився репутацією хлопця, який любить жінок, але довго з ними не затримується. Мадонна теж тоді розривала своїй чергові стосунки.

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"Чому я закохалася в нього того дня? Не можу сказати. Я гадки не маю. Просто знаю, що хотіла його", - говорила згодом співачка.

Спочатку майбутнє подружжя було друзями. Допоки Мадонна була у турі, Шон міг зустрітися з її родиною. Або привести свою на концерт артистки. Познайомилися обидві сторони родичів лише на весіллі.

Весілля та стрілянина

Шон Пенн і Мадонна одружилися 16 серпня 1985 року у Малібу. Того дня жінці виповнилося 27 років, а чоловіку наступного – 25. У обох це було перше офіційне весілля.

"У нас так багато спільного, що він мені, як брат. Його темперамент також схожий на мій. Це не завжди створює ідеальні стосунки, але я не знаю, що може трапитися", - говорила співачка про Шона за місяць до урочистої церемонії.

Весілля мало бути суцільною таємницею для журналістів. Однак ті вислідкували пару та буквально над головами кружляли гелікоптерами, що обітниці Шона та Мадонни геть не було чутно.

Деякі джерела припускають, що Пенн того дня взяв до рук револьвер та стріляв у гелікоптери. Весілля перетворилося на гучний цирк. Але це був перший дзвіночок до великих проблем, з якими зіштовхнеться Мадонна.

Неконтрольована поведінка Шона

Друзі Мадонни вважали Шона Пенна розпещеним і незрілим. Вони були вражені п’яними витівками та істериками актора. Та закликали подругу переконати чоловіка звернутися за професійною допомогою. Сама ж Мадонна одразу після весілля пішла до психіатра через раптові спалахи люті Пенна.

Що витворяв Шон? Наприклад, у квітні 1986 року в нічному клубі Лос-Анджелеса побив автора пісень Девіда Волінскі, який просто розмовляв із Мадонною. За це Пенн отримав 1000 доларів штрафу та рік умовно. Цей інцидент став великим потрясінням для співачки.

Мадонна в молодості багато чого пережила зі своїм ексчоловіком Фото: Getty Images

У серпні того ж року сталася бійка між Шоном та двома фотографами, які чатували на них з Мадонною біля дому. А за рік до будинку подружжя увірвалися спецпризначенці. Причиною цьому стали чутки, що Пенн вдарив дружину бейсбольною битою.

У червні 2024 року актор заявив, мовляв, не бив Мадонну і додав, що "любить її".

"Виявляється, дружбу після розлучення відновити набагато швидше, якщо немає дітей", - додав Пенн.

Публічна бійка і розлучення

4 грудня 1987 року Мадонна подала на розлучення. Близьке оточення співачки розповіло, що у її шлюбі із Пенном було "багато хитких моментів" і та нарешті зрозуміла, що вони нещасливі разом. Однак за два тижні попдіва відкликала свою заяву.

Умовний другий шанс не змінив поведінку Шона. Мадонна все менше проводила часу на одній території з чоловіком. Як писали у ЗМІ, він "більше пив", а вона "більше працювала".

Шон Пенн і дружина Мадонна були вже за крок до остаточного розлучення Фото: Getty Images

У квітні 1987 року актор напав на статиста Джеффрі Кляйна під час зйомок фільму "Кольори". У травні поліція Лос-Анджелеса затримала його за перевищення швидкості і виявила у крові вміст алкоголю трохи вище норми. У червні його засуджують до 60 днів колонії, з яких трохи більше 30 він фактично відбув.

Своєю чергою Мадонна щиро сподівалася, що ув’язнення змінить поведінку чоловіка. Але практика показала інше. У 1988 році на прем’єрі вистави "Hurlyburly" пара публічно посварилася і побилася. Це була одна з останніх крапель у морі їхнього шлюбу.

Мадонна та Шон Пенн офіційно розлучилися у 1989 році. Спочатку подейкували, що співачка подала чоловіку документи про розлучення замість індички на День подяки. Однак близьке до пари оточення заявляло, що рішення було спільним.

Шон Пенн в молодості був дуже гарячим хлопцем і через це страждали його стосунки Фото: Getty Images

За три роки експара сумісно взяла на себе провину за розрив. Шон говорив, що він був розлюченим хлопцем і з ним важко було жити. Натомість Мадонна відзначила, що неготова була вийти заміж.

Після цього шлюбу попдіва мала ще один – із Гаєм Річі та безліч інших романів. Зараз подейкують, що вона закрутила стосунки з молодим бойфрендом-спортсменом. А Шон Пенн у червні 2024 року коментував, що його серце вільне.