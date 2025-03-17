Макацарія замилував кадрами з сімейної прогулянки та кучериками 1,5-річного сина. Відео

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа почали частіше показувати фанатам свого сина Георгія.

Зірковий батько опублікував в Instagram відео, на якому за ручку йде вулицею зі своїм первістком, що радісно посміхався на камеру.

1,5-річний Георг впевнено йшов поруч із татом Скрін Instagram

Підписники 39-річного Іраклі захопилися кучерявим волоссям хлопчика і писали: "Який же милий красунчик", "Така гарна зачіска" і "Дуже ніжно".

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Хлопчик потішився теплим сонечком

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Кохана бізнесмена, що молодша за нього на 17 років, також поділилася фотографіями із сімейної прогулянки у своєму блозі. На кадрах Георгій радісно позує на руках у бабусі.

Батьки Лізи пообіймали онука Фото Instagram

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Хлопчик навіть посидів за кермом

Фанати закохалися у кучері сина Іраклі, а більшість сказали, що він все-таки схожий на маму

До речі, нещодавно Макацарія разом з дружиною і синочком влаштували стильну фотосесію.

Нагадаємо, 31 січня в Іраклі та Лізи народилася друга дитина — дівчинка Ніно.

А Георгій з'явився на цей світ 2 червня 2023-го, через місяць його похрестили. Побралася пара у 2022 році.