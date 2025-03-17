Макацарія замилував кадрами з сімейної прогулянки та кучериками 1,5-річного сина. Відео
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа почали частіше показувати фанатам свого сина Георгія.
Зірковий батько опублікував в Instagram відео, на якому за ручку йде вулицею зі своїм первістком, що радісно посміхався на камеру.
Підписники 39-річного Іраклі захопилися кучерявим волоссям хлопчика і писали: "Який же милий красунчик", "Така гарна зачіска" і "Дуже ніжно".
Кохана бізнесмена, що молодша за нього на 17 років, також поділилася фотографіями із сімейної прогулянки у своєму блозі. На кадрах Георгій радісно позує на руках у бабусі.
До речі, нещодавно Макацарія разом з дружиною і синочком влаштували стильну фотосесію.
Нагадаємо, 31 січня в Іраклі та Лізи народилася друга дитина — дівчинка Ніно.
А Георгій з'явився на цей світ 2 червня 2023-го, через місяць його похрестили. Побралася пара у 2022 році.