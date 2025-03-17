Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Макацарія замилував кадрами з сімейної прогулянки та кучериками 1,5-річного сина. Відео

Карина Тімкова - 17 березня, 16:15

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа почали частіше показувати фанатам свого сина Георгія.

Зірковий батько опублікував в Instagram відео, на якому за ручку йде вулицею зі своїм первістком, що радісно посміхався на камеру.

Іраклі Макацарія показався на прогулянці із сином

1,5-річний Георг впевнено йшов поруч із татом

Скрін Instagram

Підписники 39-річного Іраклі захопилися кучерявим волоссям хлопчика і писали: "Який же милий красунчик", "Така гарна зачіска" і "Дуже ніжно".


Іраклі Макацарія показав свого єдиного сина

Хлопчик потішився теплим сонечком

Первісток Іраклі Макацарії прогулявся з ним за руку

Єдиний син подружжя вигуляв стильний пучок на голові

Кохана бізнесмена, що молодша за нього на 17 років, також поділилася фотографіями із сімейної прогулянки у своєму блозі. На кадрах Георгій радісно позує на руках у бабусі.

Дружина Макацарії показала їхнього сина в обіймах бабусі

Батьки Лізи пообіймали онука

Фото Instagram
Іраклі Макацарія показав кучерявого синочка

Георгу подарували кульки

Іраклі Макацарія сфотографував сина за кермом

Хлопчик навіть посидів за кермом

Син Іраклі Макацарії попозував перед камерою

Фанати закохалися у кучері сина Іраклі, а більшість сказали, що він все-таки схожий на маму

До речі, нещодавно Макацарія разом з дружиною і синочком влаштували стильну фотосесію.

Нагадаємо, 31 січня в Іраклі та Лізи народилася друга дитина — дівчинка Ніно.

А Георгій з'явився на цей світ 2 червня 2023-го, через місяць його похрестили. Побралася пара у 2022 році.

Читайте також:

Дайверка, синхроністка та волонтерка: Як "холостяк" Макацарія учасниць "Міс Україна Всесвіт" вибирав

Макацарія показав весільні кадри та молоду дружину в купальнику

Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. Милі фото

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів