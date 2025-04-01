Син Кличка з нагоди 20-річчя показав свої спортивні будні та згадав дитинство. Фото
Син мера Києва й ексбоксера Віталія Кличка Максим Кличко 1-го квітня святкує ювілей.
У своєму Instagram іменинник запостив фото з буденного життя і показав малого себе.
"+1", - коротко написав Максим про 21-ий рік життя.
Як відомо, батьки Максима, експодружжя Наталія Єгорова і Віталій Кличко розірвали шлюб у серпні 2022 після 25 років спільного життя.
Окрім іменинника, в екскоханих є ще двоє нащадків: Єгор-Даніель і Єлизавета-Вікторія.
Раніше Максим розказував про гру в збірній України та реакцію на порівняння з батьком.
Нагадаємо, хлопець навчається у коледжі Taft School що у Вотертауні, штат Коннектикут.
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