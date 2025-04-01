Син Кличка з нагоди 20-річчя показав свої спортивні будні та згадав дитинство. Фото

Син мера Києва й ексбоксера Віталія Кличка Максим Кличко 1-го квітня святкує ювілей.

У своєму Instagram іменинник запостив фото з буденного життя і показав малого себе.

"+1", - коротко написав Максим про 21-ий рік життя.

Судячи з фото, більшість часу Максим проводить за спортом

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І має для цього компанію

До речі, юнак виступає в дублюючій команді французького "Монако", а також грає у складі молодіжної збірної України

Кличко пригадав і своє дитинства

Як відомо, батьки Максима, експодружжя Наталія Єгорова і Віталій Кличко розірвали шлюб у серпні 2022 після 25 років спільного життя.

Окрім іменинника, в екскоханих є ще двоє нащадків: Єгор-Даніель і Єлизавета-Вікторія.

Раніше Максим розказував про гру в збірній України та реакцію на порівняння з батьком.

Нагадаємо, хлопець навчається у коледжі Taft School що у Вотертауні, штат Коннектикут.