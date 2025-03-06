"Я бачу всі ці заголовки": син Кличка розповів про гру в збірній України з баскетболу та про свою реакцію на порівняння з батьком

Віталій Кличко підтримує сина-баскетболіста Фото Instagram

19-річний Максим Кличко, син мера Києва й ексбоксера Віталія Кличка і його ексдружини Наталії Єгорової поділився подробицями своїх стосунків із батьком та зізнався, як реагує, коли його з ним порівнюють.

Юнак виступає в дублюючій команді французького "Монако", а також грає у складі молодіжної збірної України.

В інтерв’ю ФБУ Максим розповів, що його часто асоціюють із батьком, і він сприймає це позитивно. Для хлопця важливо гідно представляти Україну, як це колись робив Кличко.

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"Я дуже радий, що мене порівнюють із батьком у контексті спорту — це великий аванс для мене, адже я ще не на тому рівні. Але сподіваюся, що в майбутньому зможу представляти Україну на тому рівні, на якому це робив він.

Звичайно, я бачу всі ці заголовки, всі ці паралелі та порівняння, але я намагаюся концентруватися на своїй грі. А ці паралелі з батьком для мене — це мотивація, і я радий, що зміг собі довести, що вмію грати і що я в збірній не через прізвище", — розповів спортсмен.

Максим Кличко розповів про стосунки з батьком та порівняння з його кар'єрою Фото Instagram

Хлопець також додав, що зірковий тато уважно стежить за його кар’єрою, переглядає усі матчі та дає професійні рекомендації.

"Він дивиться кожен мій матч за "Монако" і, тим більше, за збірні України. Він переглядав усі наші матчі на чемпіонаті Європи U-20 і бачив нашу гру проти Португалії. Завжди мене підтримує, і я дуже радий, що в мене є великий спортсмен у родині. Навіть два таких спортсмени, які можуть мені підказати багато речей, зокрема щодо травм, і поділитися своїм досвідом", — додав хлопець.

Говорячи про свої виступи у збірній, Максим зазначив, що для нього це було довгоочікуваним викликом. Юнак лише у 16 років почав займатися баскетболом, але вже встиг продемонструвати стрімкий прогрес.

Попри хвилювання, юнак радий отриманому досвіду і прагне розвивати кар’єру надалі

"Я дуже зрадів, коли потрапив до команди U-20 і зміг проявити себе на тому чемпіонаті Європи… Я, звичайно, не очікував виклику до національної команди в листопаді, думав, що треба буде ще трохи почекати. Але дуже зрадів, хоч і трохи хвилювався перед першим вікном… Я отримав дуже позитивні емоції від другого вікна, хоча, звичайно, дуже шкода, що ми не виконали головне завдання — не вийшли на чемпіонат Європи", — поділився Максим.

Нагадаємо, Наталія і Віталій розірвали шлюб у серпні 2022 після 25 років спільного життя. Окрім Максима, в екскоханих є ще двоє нащадків: Єгор-Даніель і Єлизавета-Вікторія.

Єгорова любить показуватися разом із синами і донькою, які, до речі, мешкають у різних країнах через навчання. Торік діти Кличка влаштували гучну вечірку.