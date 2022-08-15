"Бажання обох сторін": Кличко розлучається після 25 років шлюбу

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що все-таки розлучається зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу.

Про це він розказав в інтерв’ю Бабелю.

Чутки про те, що подружжя вже не разом, з'являлися і раніше. Але цього разу мер сам їх підтвердив. Кличко нагадав, що вони з дружиною давно живуть у різних країнах.

У Вікіпедії написано, що Віталій і Наталія побралися 26 квітня 1996 року, але сама жінка казала в інтерв'ю Фактам , що це було у 1997 році. Прессекретарка мера також підтвердила, що він одружився у 97-му фото getty images

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"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - зазначив мер.

Наталія Кличко багато років живе у Німеччині і намагається зробити там співочу кар'єру фото з instagram

На запитання, чи вільне його серце, Віталій відповів: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".

Нагадаєамо, Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року. У них троє дітей: сини Єгор-Даніель та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

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Рік тому Віталій Кличко розказував, що бачиться з дружиною "іноді" та не шукає спокус. А ще в 2012-му він спростовував чутки про розлучення.

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