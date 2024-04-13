"35 мазафака": MamaRika у свій день народження попозувала топлес для гарячих фото

Співачка MamaRika з нагоди свого 35-річчя потішила шанувальників гарячими фото.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagaram.

На кадрах Настя (справжнє ім'я співачки, - ред.) позує перед камерою лише в штанах-карго й прикриває голі груди руками.

Фото Instagram MamaRika

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"35 мазафака…можу собі дозволити. І ні, це не просто голі фоточки (як зараз рознесуть токсіки), це естетика яка порадує ваше око, та і моє теж", - написала вона.

Також MamaRika попросила прихильників привітати її донатами на дрон для військових і пообіцяла ще поділитися "хот-контентом".

Нагадаємо, зараз Анастасія зі своїм чоловіком Сергієм Середою переживає кризу у шлюбі.

Як відомо, вони часто скандалять, доходить навіть до того, що кидаються речами. Втім пара намагається врятувати свої стосунки, тому ходять до психолога.