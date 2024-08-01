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MamaRika у шоколадному бікіні звабливо попозувала на яхті. Відео

Марія Мельник 1 серпня, 17:30

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), продовжує хизуватися своєю фігурою.

35-річна виконавиця в бікіні посвітила формами під час прогулянки яхтою.

Анастасія в бікіні на яхті

Співачка в бікіні посвітила струнким тілом і своїми новими формами

Відео Анастасія, до речі, знімала в Одесі

Відео Анастасія, до речі, знімала в Одесі


Стегна Анастасії Середи

Анастасія показала себе з усіх ракурсів

Як відомо, Середа - одна з перших зірок, хто відразу заявив про свою позицію виключно українськомовним контентом.

Попри війну, Настя залишається в Україні з маленьким сином і чоловіком та продовжує тішити прихильників концертами й новими піснями. Раніше вона розказувала про непристойні пропозиції та "яйця", які завжди мала.

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MamaRika
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