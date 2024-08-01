MamaRika у шоколадному бікіні звабливо попозувала на яхті. Відео
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), продовжує хизуватися своєю фігурою.
35-річна виконавиця в бікіні посвітила формами під час прогулянки яхтою.
Як відомо, Середа - одна з перших зірок, хто відразу заявив про свою позицію виключно українськомовним контентом.
Попри війну, Настя залишається в Україні з маленьким сином і чоловіком та продовжує тішити прихильників концертами й новими піснями. Раніше вона розказувала про непристойні пропозиції та "яйця", які завжди мала.
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