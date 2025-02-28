Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Кохання до себе - не догляд чи тюнінг": Манекен пояснила, чому не має ранкової б'юті-рутини

28 лютого, 14:00

Блогерка Ксюша Манекен у своєму Instagram поміркувала про любов до себе.

Ксенія також спростувала думку про необхідність ранкової рутини і пояснила, чому "тюнінг" - не головне.

"Для мене кохання до себе - це розвиток своєї особистості, свого внутрішнього я, а не догляд чи тюнінг. Кохання - це одне, догляд - інше", - зазначила вона.

Манекен без мейку

Манекен не вважає, що доглядова рутина закриває питання любові до себе


Натомість Манекен, блогерка Даша Квіткова впевнена, доглядова рутина - прояв любові до себе. Раніше блогерка показувала, яким цікавим способом бадьорить себе зранку.

Читайте також:

Шпичаки, луска та пір'я: Гвен Стефані в екстравагантних луках попозувала для глянцю з манекенами обох статей

"Жінка по своїй суті вже богиня": Манекен у сексі мереживі попозувала в білому інтер'єрі

Гола Манекен у пелюстках троянд уявила себе валентинкою. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів