"Кохання до себе - не догляд чи тюнінг": Манекен пояснила, чому не має ранкової б'юті-рутини

Блогерка Ксюша Манекен у своєму Instagram поміркувала про любов до себе.

Ксенія також спростувала думку про необхідність ранкової рутини і пояснила, чому "тюнінг" - не головне.

"Для мене кохання до себе - це розвиток своєї особистості, свого внутрішнього я, а не догляд чи тюнінг. Кохання - це одне, догляд - інше", - зазначила вона.

Манекен не вважає, що доглядова рутина закриває питання любові до себе

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Натомість Манекен, блогерка Даша Квіткова впевнена, доглядова рутина - прояв любові до себе. Раніше блогерка показувала, яким цікавим способом бадьорить себе зранку.