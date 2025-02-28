"Кохання до себе - не догляд чи тюнінг": Манекен пояснила, чому не має ранкової б'юті-рутини
28 лютого, 14:00
Блогерка Ксюша Манекен у своєму Instagram поміркувала про любов до себе.
Ксенія також спростувала думку про необхідність ранкової рутини і пояснила, чому "тюнінг" - не головне.
"Для мене кохання до себе - це розвиток своєї особистості, свого внутрішнього я, а не догляд чи тюнінг. Кохання - це одне, догляд - інше", - зазначила вона.
Натомість Манекен, блогерка Даша Квіткова впевнена, доглядова рутина - прояв любові до себе. Раніше блогерка показувала, яким цікавим способом бадьорить себе зранку.
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