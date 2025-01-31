Манекен у купальнику на байдарці показала, для якого життя народжена

31 січня, 16:15

31-річна блогерка Ксюша Манекен продовжує балувати підписників естетичним контентом.

Цього разу вона посвітила струнким засмаглим тілом на байдарці у басейні.

"Народжена для такого життя", - скромно підписала відео Ксюша.

Манекен у басейні

Контент блогерка, схоже, знімала на Мальдівах, де нещодавно відпочивала


Цікаво, Ксюша fake it till you make it, чи її життя тепер дійсно виглядає лише так?

Цікаво, Ксюша "fake it till you make it", чи її життя тепер дійсно виглядає лише так?

Нагадаємо, у березні 2023-го Михайло Подоляк влаштував зустріч із блогерами щодо їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни. На заході Ксюша Манекен похвалилася відзнакою від ГУР, яку отримала ще у 2022-му, за що була розкритикована українцями.

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