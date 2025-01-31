Манекен у купальнику на байдарці показала, для якого життя народжена

31-річна блогерка Ксюша Манекен продовжує балувати підписників естетичним контентом.

Цього разу вона посвітила струнким засмаглим тілом на байдарці у басейні.

"Народжена для такого життя", - скромно підписала відео Ксюша.

Контент блогерка, схоже, знімала на Мальдівах, де нещодавно відпочивала

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Цікаво, Ксюша "fake it till you make it", чи її життя тепер дійсно виглядає лише так?

Нагадаємо, у березні 2023-го Михайло Подоляк влаштував зустріч із блогерами щодо їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни. На заході Ксюша Манекен похвалилася відзнакою від ГУР, яку отримала ще у 2022-му, за що була розкритикована українцями.