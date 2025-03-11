"Сподіваюся, не схожа на барашка": Маремуха здивувала цікавою зачіскою
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє, яка днями оновила зачіску, схоже, вирішила, що досконалість не має меж.
У своєму Instagram ексмодель показала, як в черговий раз змінила імідж завдяки курчявому методу.
"Благаю, скажіть, що я не схожа на баранчика", - (не) жартома попросила підписників Маремуха.
Із приходом весни хочеться оновити не лише гардероб, а й зачіску (як це зробила Маремуха). Раніше ми розказували про трендові стрижки і куафюри на 2025-ий.
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