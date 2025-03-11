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"Сподіваюся, не схожа на барашка": Маремуха здивувала цікавою зачіскою

Марія Мельник - 11 березня, 17:00

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє, яка днями оновила зачіску, схоже, вирішила, що досконалість не має меж.

У своєму Instagram ексмодель показала, як в черговий раз змінила імідж завдяки курчявому методу.

"Благаю, скажіть, що я не схожа на баранчика", - (не) жартома попросила підписників Маремуха.

Маремуха похизувалася пасмами

Здається, кучері додають обличчю блогерки грайливості і зухвалості

фото з Instagram

Маремуха з новою зачіскою, фото у повний зріст

Як вам така весняна версія Маремухи?

Із приходом весни хочеться оновити не лише гардероб, а й зачіску (як це зробила Маремуха). Раніше ми розказували про трендові стрижки і куафюри на 2025-ий.

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Вікторія Маремуха
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