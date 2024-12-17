Недбалість, супероб’єм з 90-х та стиль випускниці: модні зачіски 2025

Із настанням нового року зазвичай хочеться оновити не лише гардероб, а й імідж загалом. Це можна зробити завдяки прикрасам, які будуть в моді у 2025 році, головним уборам або іншим трендовим речам.

А для тих, хто бажає більш радикальних змін, ми зібрали найсвіжіші тренди на зачіски та укладки 2025.

Недбалість

Тренд на безтурботність та зухвалість помітно домінує у модних тенденціях 2025 року. Бохо, інді та рок-н-ролл переживають відродження. Вайби зірок 70-х типу Деббі Гаррі та Стіві Нікс – чудовий референс для зачісок на довге волосся в недбалому стилі.

За умов вимкнення електрики стиль "недбалість" ідеальний для українок цієї зими Фото з Instagram

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Спробуйте побути сьогодні неідеальними, не вкладайте волосся з олійкою, а навпаки, зробіть начіс на корінні та скуйовдіть пасма. Натуральність, пухнастість та мінімум зусиль – це про цей стиль.

Такі зачіски не тільки виглядають сучасно, але й добре поєднуються з різними текстурами волосся, від прямого до хвилястого. Тренд на недбалість дійсно не про ідеальну укладку волосся, але відчувається як свобода просто бути.

Супероб’єм

Сучасні зачіски 2025 – це про добре забуте старе, бо вайби 90-х теж продовжують рясніти в маскультурі. Супероб’ємні зачіски з чубчиком і без колись були візитною карткою топмоделей та модниць минулого сторіччя. А зараз багато інфлюенсерок та зірок продовжують приміряти на себе цю гарну укладку волосся.

Супермодель Сінді Кроуфорд демонструє ідеальний супероб'єм Фото з Instagram

Роблять цю зачіску, як правило, феном. Вкладають волосся такими собі "шарами", котрі фактурно обрамляють обличчя, а чубчик "шторка" томно підкреслює лінію брів та очі.

Екстремальна натуральність

Одним із найбільших трендів на 2025 рік буде натуральність та повне прийняття себе.

Актриса Гвінет Пелтроу - уособлення екстремальної натуральності Фото з Instagram

Ми спостерігаємо перехід до стрижок, які підкреслюють індивідуальність, з кучерями, хвилями і текстурованими простими зачісками. Тобто найкраще, що ви можете зробити згідно з тенденцією – залишатися собою.

Супермодельний боб

Якщо ви шукаєте зачіски на коротке волосся, то вам точно необхідно спробувати цей варіант. Супермодельний боб 1990-х років повертається в центр уваги у 2025 році. Глянцевий об’єм, хвилі та начіс – це все про нього.

Актриса Джессіка Біл повернулася до боба ще в травні, ніби передбачаючи його актуальність у новому році Фото з Instagram

Ця каре зачіска вкладається м'якими, текстурованими шарами, що створюють плавні лінії прядок. Фіксуйте цю модну укладку на короткому волоссі в кінці лаком, щоб завершити образ, додати блиску та максимальної пружності.

Боб може бути і таким, як у Зендеї Фото з Instagram

Королева випускного

Зачіски королеви випускного були трендом на червоних доріжках протягом усього року. Це щось, знову ж таки, в стилі 90-х, з драматичними прядками біля обличчя та блискучими заколками. Лана Дель Рей та Белла Хадід вже приміряли на собі такі креативні зачіски.

Шукайте свої фото з випускного і хутчіш експериментувати з зачісками Фото з Instagram

Французький пучок з "грайливими" прядками

Французький пучок (French-roll) – чудовий варіант укладки на довге волосся.

Грайливий пучок підійде як для роботи, так і для вечірки Фото з Instagram

Ця зачіска передбачає закручування волосся вертикально на потилиці та підкручених каскадних локонів, котрі обрамляють обличчя. Результат: елегантний образ, який є найтрендовішою укладкою на довге волосся.

Скарлетт Йоханссон та її грайливий пучок Фото Getty Images

Глянцевий пучок з ноткою недбалості

"Зализаний" ідеальний пучок, який минулого року передавав естетику балерин, цього року випромінює панк-роковий вайб. Висмикніть з туго накрученого ідеального пучка кілька локонів та збризніть лаком, і укладка з вайбами бунтарства готова.

Аксесуари

Різноманітні зачіски з бантом, об’ємною резинкою та купою заколок заполонили стрітстайл та подіуми. Аксесуари у волоссі здатні чудово збалансувати ваш лук та додати індивідуальності та яскравості в буденний образ. У лічені секунди можна зав'язати волосся об’ємною резинкою або заколоти заколкою, що доповнить образ без зайвих зусиль.

Аксесуари для волосся знову в моді Фото з Instagram

Об’ємні кучері

Від хвилястих до диско кучерів – об'ємні хвилясті та кучеряві укладки зараз точно в моді. Співачка Charli XCX – одна з інфлюенсерок тренду на штучну недбалість. Її неідеальна зачіска на кучерявому волоссі точно припаде до смаку непокірним та безтурботним дівчатам.

Кучерява недбалість у виконанні співачки Charli XCX Фото з Instagram

Ніколь Кідман теж у трендах зі своїми акуратними локонами Фото Getty Images

Джолі нечасто експериментує з волоссям, але навіть вона не встояла перед кучерявим трендом Фото Getty Images

До речі, раніше ТаблоID попіклувався і зробив добірку трендів манікюру, прикрас та теплих головних уборів.