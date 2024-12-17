Недбалість, супероб’єм з 90-х та стиль випускниці: модні зачіски 2025
Із настанням нового року зазвичай хочеться оновити не лише гардероб, а й імідж загалом. Це можна зробити завдяки прикрасам, які будуть в моді у 2025 році, головним уборам або іншим трендовим речам.
А для тих, хто бажає більш радикальних змін, ми зібрали найсвіжіші тренди на зачіски та укладки 2025.
Недбалість
Тренд на безтурботність та зухвалість помітно домінує у модних тенденціях 2025 року. Бохо, інді та рок-н-ролл переживають відродження. Вайби зірок 70-х типу Деббі Гаррі та Стіві Нікс – чудовий референс для зачісок на довге волосся в недбалому стилі.
Спробуйте побути сьогодні неідеальними, не вкладайте волосся з олійкою, а навпаки, зробіть начіс на корінні та скуйовдіть пасма. Натуральність, пухнастість та мінімум зусиль – це про цей стиль.
Такі зачіски не тільки виглядають сучасно, але й добре поєднуються з різними текстурами волосся, від прямого до хвилястого. Тренд на недбалість дійсно не про ідеальну укладку волосся, але відчувається як свобода просто бути.
Супероб’єм
Сучасні зачіски 2025 – це про добре забуте старе, бо вайби 90-х теж продовжують рясніти в маскультурі. Супероб’ємні зачіски з чубчиком і без колись були візитною карткою топмоделей та модниць минулого сторіччя. А зараз багато інфлюенсерок та зірок продовжують приміряти на себе цю гарну укладку волосся.
Роблять цю зачіску, як правило, феном. Вкладають волосся такими собі "шарами", котрі фактурно обрамляють обличчя, а чубчик "шторка" томно підкреслює лінію брів та очі.
Екстремальна натуральність
Одним із найбільших трендів на 2025 рік буде натуральність та повне прийняття себе.
Ми спостерігаємо перехід до стрижок, які підкреслюють індивідуальність, з кучерями, хвилями і текстурованими простими зачісками. Тобто найкраще, що ви можете зробити згідно з тенденцією – залишатися собою.
Супермодельний боб
Якщо ви шукаєте зачіски на коротке волосся, то вам точно необхідно спробувати цей варіант. Супермодельний боб 1990-х років повертається в центр уваги у 2025 році. Глянцевий об’єм, хвилі та начіс – це все про нього.
Ця каре зачіска вкладається м'якими, текстурованими шарами, що створюють плавні лінії прядок. Фіксуйте цю модну укладку на короткому волоссі в кінці лаком, щоб завершити образ, додати блиску та максимальної пружності.
Королева випускного
Зачіски королеви випускного були трендом на червоних доріжках протягом усього року. Це щось, знову ж таки, в стилі 90-х, з драматичними прядками біля обличчя та блискучими заколками. Лана Дель Рей та Белла Хадід вже приміряли на собі такі креативні зачіски.
Французький пучок з "грайливими" прядками
Французький пучок (French-roll) – чудовий варіант укладки на довге волосся.
Ця зачіска передбачає закручування волосся вертикально на потилиці та підкручених каскадних локонів, котрі обрамляють обличчя. Результат: елегантний образ, який є найтрендовішою укладкою на довге волосся.
Глянцевий пучок з ноткою недбалості
"Зализаний" ідеальний пучок, який минулого року передавав естетику балерин, цього року випромінює панк-роковий вайб. Висмикніть з туго накрученого ідеального пучка кілька локонів та збризніть лаком, і укладка з вайбами бунтарства готова.
Аксесуари
Різноманітні зачіски з бантом, об’ємною резинкою та купою заколок заполонили стрітстайл та подіуми. Аксесуари у волоссі здатні чудово збалансувати ваш лук та додати індивідуальності та яскравості в буденний образ. У лічені секунди можна зав'язати волосся об’ємною резинкою або заколоти заколкою, що доповнить образ без зайвих зусиль.
Об’ємні кучері
Від хвилястих до диско кучерів – об'ємні хвилясті та кучеряві укладки зараз точно в моді. Співачка Charli XCX – одна з інфлюенсерок тренду на штучну недбалість. Її неідеальна зачіска на кучерявому волоссі точно припаде до смаку непокірним та безтурботним дівчатам.
До речі, раніше ТаблоID попіклувався і зробив добірку трендів манікюру, прикрас та теплих головних уборів.