Маремуха у стрингах показала результат боротьби з целюлітом
27 січня, 19:00
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє розказала, як бореться з целюлітом.
У своєму Telegram-каналі ексмодель показалася на процедурі краси.
"6 процедур Icoone done! Шкіра стала більш щільнішою та пружнішою! Я бачу зменшення целюліту в проблемних ділянках! Ще 4 процедури і покажу результат до/після", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, раніше Маремуха відповідала, чи колола Оземпік.
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