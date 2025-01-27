Маремуха у стрингах показала результат боротьби з целюлітом

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє розказала, як бореться з целюлітом.

У своєму Telegram-каналі ексмодель показалася на процедурі краси.

"6 процедур Icoone done! Шкіра стала більш щільнішою та пружнішою! Я бачу зменшення целюліту в проблемних ділянках! Ще 4 процедури і покажу результат до/після", - поділилася блогерка.

До речі, у вересні 2022-го Маремуха вперше стала мамою скрін з каналу

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Нагадаємо, раніше Маремуха відповідала, чи колола Оземпік.