Маремуха у стрингах показала результат боротьби з целюлітом

27 січня, 19:00

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє розказала, як бореться з целюлітом.

У своєму Telegram-каналі ексмодель показалася на процедурі краси.

"6 процедур Icoone done! Шкіра стала більш щільнішою та пружнішою! Я бачу зменшення целюліту в проблемних ділянках! Ще 4 процедури і покажу результат до/після", - поділилася блогерка.

Маремуха топлес

До речі, у вересні 2022-го Маремуха вперше стала мамою

скрін з каналу

Вікторія посвітила сідницями

Раніше блогерка показувала, які сідниці мала до вагітності

Нагадаємо, раніше Маремуха відповідала, чи колола Оземпік.

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Вікторія Маремуха
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