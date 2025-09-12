Марго Роббі на прем'єрі в Лондоні посвітила голою спиною і сідницями в кутюрній сукні від Armani

Марго Роббі в сукні, яку по праву можна вважати ще одним культовим луком від покійного Джорджіо Армані

Австралійська кінозірка Марго Роббі вирішила епатувати прем'єру свого нового фільму під назвою "Велика смілива красива подорож" сукнею, яка, вочевидь, не залишила байдужим нікого.

35-річна акторка позувала на хіднику в Лондоні у так званій голій сукні з кутюрної колекції Armani Privé весна-літо 2025 року.

Плаття, яке повністю оголювало спину Марго, було розшите кристалами і блискітками. Вбрання дуже пікантно і водночас не вульгарно підкреслювало вигини зірки. І хоча воно було прозорим, нічого відверто зайвого Роббі не показала, витримавши ідеальний баланс вишуканості і сексуальності.

Марго Роббі приголомшила Лондон "голою" сукнею від Армані Фото Getty Images

Як відомо, Марго Роббі стала мамою у листопаді минулого року. У них із Томом Акерлі народився син.