Марго Роббі на прем'єрі в Лондоні посвітила голою спиною і сідницями в кутюрній сукні від Armani
Австралійська кінозірка Марго Роббі вирішила епатувати прем'єру свого нового фільму під назвою "Велика смілива красива подорож" сукнею, яка, вочевидь, не залишила байдужим нікого.
35-річна акторка позувала на хіднику в Лондоні у так званій голій сукні з кутюрної колекції Armani Privé весна-літо 2025 року.
Плаття, яке повністю оголювало спину Марго, було розшите кристалами і блискітками. Вбрання дуже пікантно і водночас не вульгарно підкреслювало вигини зірки. І хоча воно було прозорим, нічого відверто зайвого Роббі не показала, витримавши ідеальний баланс вишуканості і сексуальності.
Як відомо, Марго Роббі стала мамою у листопаді минулого року. У них із Томом Акерлі народився син.
