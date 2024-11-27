Марина Бех розказала і показала, як змінилося її тіло за три місяці без тренувань
Легкоатлетка Марина Бех, яка не тренувалася впродовж трьох місяців, розповіла про зміни у тілі.
29-річна спортсменка 3 тижні як повернулася до свого ритму життя і зазначила, що не набрала вагу.
"Давайте повернемось до вчорашньої теми. У мене на вагах було -3кг, а все тому що пішла мʼязова маса і трішки жирку", - пояснила вона.
За три тижні тренувань Бех вже повернула половину втраченої ваги.
Нагадаємо, раніше Марина показувала вправи для пресу та чим харчується впродовж дня.
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