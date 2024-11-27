Марина Бех розказала і показала, як змінилося її тіло за три місяці без тренувань

Легкоатлетка Марина Бех, яка не тренувалася впродовж трьох місяців, розповіла про зміни у тілі.

29-річна спортсменка 3 тижні як повернулася до свого ритму життя і зазначила, що не набрала вагу.

"Давайте повернемось до вчорашньої теми. У мене на вагах було -3кг, а все тому що пішла мʼязова маса і трішки жирку", - пояснила вона.

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скрін з Instagram

За три тижні тренувань Бех вже повернула половину втраченої ваги.

Спортсменка швидко втратила вагу без навантажень, до яких звикла

Нагадаємо, раніше Марина показувала вправи для пресу та чим харчується впродовж дня.