Марина Бех розказала і показала, як змінилося її тіло за три місяці без тренувань

Марія Мельник 27 листопада, 17:40
Марина Бех з глибоким декольте
фото з Instagram

Легкоатлетка Марина Бех, яка не тренувалася впродовж трьох місяців, розповіла про зміни у тілі.

29-річна спортсменка 3 тижні як повернулася до свого ритму життя і зазначила, що не набрала вагу.

"Давайте повернемось до вчорашньої теми. У мене на вагах було -3кг, а все тому що пішла мʼязова маса і трішки жирку", - пояснила вона.


Марина Бех у боді показала тіло після перерви від спорту
скрін з Instagram

За три тижні тренувань Бех вже повернула половину втраченої ваги.

Марина Бех у лосинах і топі

Спортсменка швидко втратила вагу без навантажень, до яких звикла

Нагадаємо, раніше Марина показувала вправи для пресу та чим харчується впродовж дня.

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