Бех у колготках посвітила стрункими ніжками на підборах для квіткових фото

Тетяна Сухачова 7 жовтня, 10:30

Легкоатлетка Марина Бех полюбляє демонструвати підписникам в соцмережах не лише спортивний контент, але і гламурні фотосети.

Вкотре одним з таких вона поділилася в Instagram. На кадрах Бех показалася у спідньому та колготках, прикривши обличчя квітами.

Під дописом вона процитувала рядки з пісні гурту "Бумбокс" "Квіти у волоссі".

Марина Бех із квітами

Марина, квіти та її розкішні ноги

фото з Instagram Марини Бех

Марина Бех-Романчук
фото з Instagram

До речі, нещодавно Марина ділилася з підписниками частинкою відпустки у Карпатах. Компанію спортсменці склав її чоловік, плавець Михайло Романюк та їхній котик.

Нагадаємо, раніше Бех розповідала, чому вона поки не планує дітей.

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