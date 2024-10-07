Бех у колготках посвітила стрункими ніжками на підборах для квіткових фото
Легкоатлетка Марина Бех полюбляє демонструвати підписникам в соцмережах не лише спортивний контент, але і гламурні фотосети.
Вкотре одним з таких вона поділилася в Instagram. На кадрах Бех показалася у спідньому та колготках, прикривши обличчя квітами.
Під дописом вона процитувала рядки з пісні гурту "Бумбокс" "Квіти у волоссі".
До речі, нещодавно Марина ділилася з підписниками частинкою відпустки у Карпатах. Компанію спортсменці склав її чоловік, плавець Михайло Романюк та їхній котик.
Нагадаємо, раніше Бех розповідала, чому вона поки не планує дітей.
Бех романтичними фото привітала чоловіка з 28-річчям і пояснила, чому поки не планує дітей
Це міг бути кожен із нас: Бех у романтичному луці та з люксовою торбинкою показала кумедний життєвий випадок. Відео
Топлес у ковдрі та в купальнику у чані: Бех показалася з чоловіком на відпочинку в Карпатах. Фото