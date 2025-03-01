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Чого не зробиш заради дружини: Цукерберг у блискучому комбінезоні повторив номер відомого співака з Греммі 2025. Відео

Тамара Кудрявченко - 1 березня, 09:30

Засновник Facebook Марк Цукерберг ретельно підготувався до 40-річчя своєї дружини Прісцилли Чан, яке вона святкувала 24-го лютого. Мільярдер не просто привітав кохану, а ушкварив для неї таке, що від нього навряд чи очікували.

Під час вечірки з нагоди ювілею Чан, Марк раптом зірвав з себе смокінг, під яким був блискучий блакитний комбінезон, точно такий самий, в якому 22-річний співак Бенсон Бун виступав на церемонії Греммі 2025.

Марк Цукерберг здивував привітанням дружини

Смокінг перетворився на блакитний комбінезон

Далі Цукерберг пристрасно виконав пісню Буна "Beautiful things", відтворивши його виступ на премії, який став одним із найяскравіших моментів цьогорічної церемонії.


Марк Цукерберг в образі Бенсона Буна

Марк вразив артистичністю

"Вашій дружині лише раз виповнюється 40 років!", - написав Цукерберг в Instagram і виклав відео свого епічного перформансу.

"Не вірю своїм очам", - прокоментував Бун.

Реакція дружини Цукерберга на його виступ

Схоже, Прісциллі сподобалося. Принаймні, це її дуже розсмішило

Щоправда, 40-річний Цукерберг вирішив пропустити фірмове сальто Буна, хоча він усе одно ефектно зістрибнув з піаніно.

Не сальто, звісно, але теж нічого

Не сальто, звісно, але теж нічого

А ось, як виглядав виступ Буна на Греммі:

Нагадаємо, у Цукерберга і Чан три спільних доньки: Макс, Огаст та Ауерелія. Подружжя у шлюбі з 2012 року.

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