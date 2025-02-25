Цукерберг архівними кадрами привітав із 40-річчям "найважливішу людину в його житті"
Засновник Facebook Марк Цукерберг привітав із днем народження свою дружину Прісциллу Чан, яка 24-го лютого відсвяткувала своє 40-ліття.
Чоловік опублікував у Instagram відео з архівних кадрів із визначними моментами з їхнього з коханою життя. А починається воно з фрагменту промови, яку Цукерберг виголосив перед студентами Гарварду в 2017-му, розказуючи, як створив розважальний сайт Facemash.
"Завдяки тому фільму ("Соціальна мережа") - може здатися, що Facemash був дуже важливим для створення Facebook. Це не так. Але без Facemash я би не познайомився з Прісциллою, а вона - найважливіша людина в моєму житті, тож можна сказато, що це була найважливіша річ, яку я збудував під час мого перебування там (у Гарварді)", - сказав Марк.
Прісцилла у своєму фотоблозі показала, як святкувала свої 40.
"Я дуже щаслива, що мене так люблять", - зізналася жінка.
Як відомо, Прісцилла та Марк одружилися в 2012-му році. Пара виховує трьох дочок: Макс, Огаст та Аурелію.
Нагадаємо, торік Цукерберг встановив у своєму садку статую дружини.
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