Тенісистка Костюк у бікіні показала водні розваги в Монако. Фото

Тамара Кудрявченко 14 жовтня, 12:00
Марта Костюк в купальнику

Костюк посвітила спортивним тілом у Монте-Карло

Одна з найвідоміших тенісисток України, 22-річна Марта Костюк показала, як проводить відпочинок у Монако.

У своєму Instagram дівчина виклала кілька фото, на яких вона позує на сапборді з веслом посеред моря.

"Спокійні води, спокійний розум", - підписала світлини Марта.


Марта Костюк у Монако

Спортсменка навіть на відпочинку обирає активності

Тенісистка Костюк в бікіні

Цікаво, що схожі фото на дошці Марта вже викладала в липні. Тоді вона теж була в Монте-Карло.

У червні спортсменка позувала топлес для глянцю.

Читайте також:

Тенісистка Костюк показалася в купальнику під час весільної подорожі на Мальдіви. ФОТО

Тенісистка Костюк у бікіні підставила сонцю своє рельєфне тіло. Фото

Костюк на змаганнях у Нью-Йорку замилувала своїм найкращим другом

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів