Тенісистка Костюк у бікіні показала водні розваги в Монако. Фото
Одна з найвідоміших тенісисток України, 22-річна Марта Костюк показала, як проводить відпочинок у Монако.
У своєму Instagram дівчина виклала кілька фото, на яких вона позує на сапборді з веслом посеред моря.
"Спокійні води, спокійний розум", - підписала світлини Марта.
Цікаво, що схожі фото на дошці Марта вже викладала в липні. Тоді вона теж була в Монте-Карло.
У червні спортсменка позувала топлес для глянцю.
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