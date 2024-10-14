Тенісистка Костюк у бікіні показала водні розваги в Монако. Фото

Костюк посвітила спортивним тілом у Монте-Карло

Одна з найвідоміших тенісисток України, 22-річна Марта Костюк показала, як проводить відпочинок у Монако.

У своєму Instagram дівчина виклала кілька фото, на яких вона позує на сапборді з веслом посеред моря.

"Спокійні води, спокійний розум", - підписала світлини Марта.

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Спортсменка навіть на відпочинку обирає активності

Цікаво, що схожі фото на дошці Марта вже викладала в липні. Тоді вона теж була в Монте-Карло.

У червні спортсменка позувала топлес для глянцю.