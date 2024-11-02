Тенісистка Костюк весільним фото привітала свою "найкращу половину" з річницею

Юлія Леськова 2 листопада, 09:36
Марта Костюк позує для фото
Фото з Instagram Марти Костюк

22-річна тенісистка Марта Костюк, яка нещодавно хизувалася відпочинком у Монако, замилувала весільним фото та привітала свого чоловіка з річницею.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Костюк у весільній сукні та її чоловік показують руки з обручками.


"З 1-ю річницею. Моя найкраща половина, мій законний партнер, моя найбільша підтримка. Давай будемо йти далі до великих моментів", - написала Марта.

Марта Костюк зі своїм чоловіком
Спортсменка ніжно привітала чоловіка
Скріншот з Instagram Марти Костюк

Нагадаємо, Марта Костюк вийшла заміж минулого року за фінансового трейдера Георгія Вайковича. Весілля пара зіграла на Кіпрі.

Як відомо, під час медового місяця на Мальдівах Марта залюбки ділилася контентом зі своїми підписниками.

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