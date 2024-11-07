Костюк із чоловіком показала романтику на тлі океану і засмаглу себе у спідньому. Фото

Марія Мельник 7 листопада, 12:00
Марта Костюк у сукні на тлі океану
фото з Instagram

22-річна тенісистка Марта Костюк, яка днями відсвяткувала річницю шлюбу з чоловіком, фінансовим трейдером Георгієм Вайковичом, вирушила у романтичну подорож.

Спортсменка разом з коханим наробили красивих фото на острові Кунфунаду.

Костюк з чоловіком на острові

Заручини відбулися ще у квітні 2023-го, в Києві


Захід сонця на острові

Марта милується не лише собою, а й красою навколо

Костюк у спідньому

Георгій старанно робить контент для коханої

Нагадаємо, весілля пара зіграла на Кіпрі у листопаді 2023-го.

Як відомо, під час медового місяця на Мальдівах Марта залюбки ділилася контентом зі своїми підписниками.

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