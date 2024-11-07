Костюк із чоловіком показала романтику на тлі океану і засмаглу себе у спідньому. Фото
22-річна тенісистка Марта Костюк, яка днями відсвяткувала річницю шлюбу з чоловіком, фінансовим трейдером Георгієм Вайковичом, вирушила у романтичну подорож.
Спортсменка разом з коханим наробили красивих фото на острові Кунфунаду.
Нагадаємо, весілля пара зіграла на Кіпрі у листопаді 2023-го.
Як відомо, під час медового місяця на Мальдівах Марта залюбки ділилася контентом зі своїми підписниками.
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