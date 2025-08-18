Фокіна у смарагдовому та нюдовому бікіні підставила струнке тіло сонцю на Міконосі

Онука першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна, виконавиця Маша Фокіна показала, як відпочила у Греції.

У своєму Instagram співачка запостила фото, де посвітила струнким засмаглим тілом біля басейну.

"Це були дивовижні вихідні на Міконосі, особливо тому, що ми провели більшу частину часу в моєму новому улюбленому місці. До зустрічі наступного року!", - написала Фокіна.

До речі, в одному з купальників Маша вже позувала у Болгарії

Свій стан і форму співачка відновлювала ще у травні в Трускавці

Куди ж без креативу у створенні контенту?

Фокіна подбала про свій гардероб, щоби зробити контент цікавіше

Сам себе гарно не сфотографуєш... Ніхто не сфотографує

Нагадаємо, у листопаді співачка зізналася, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Маша пояснювала, чому опинилася в лікарні і що до цього призвело.