Фокіна у смарагдовому та нюдовому бікіні підставила струнке тіло сонцю на Міконосі
Онука першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна, виконавиця Маша Фокіна показала, як відпочила у Греції.
У своєму Instagram співачка запостила фото, де посвітила струнким засмаглим тілом біля басейну.
"Це були дивовижні вихідні на Міконосі, особливо тому, що ми провели більшу частину часу в моєму новому улюбленому місці. До зустрічі наступного року!", - написала Фокіна.
Нагадаємо, у листопаді співачка зізналася, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Маша пояснювала, чому опинилася в лікарні і що до цього призвело.
