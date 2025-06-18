Фокіна показалася в бікіні на відпочинку з 6-річним сином у Болгарії

Тамара Кудрявченко - 18 червня, 18:45
Фокіна з сином у Болгарії

Маша Фокіна з сином Габі

Співачка Маша Фокіна гайнула до моря разом зі своїм 6-річним сином Габріелем. 

Онука першого прем'єр-міністра України обрала для відпочинку Болгарію і вже встигла викласти кілька фото в бікіні. 

"Мені потрібно було це перезавантаження", - зазначила Фокіна у себе в сторіс. 


Маша Фокіна в бікіні з сином

Маша з головним чоловіком свого життя - сином Габріелем, про народження якого оголосила аж через півтора року

Судячи з фото, Маша відпочиває у компанії подруги. Про свого чоловіка Геннадія, який мешкав в США, співачка давно не згадувала.

Хлопчик дуже схожий на свою маму

Хлопчик дуже схожий на свою маму

Фокіна у спортзалі

Щоб мати такий прес, Маша не пропускає тренування навіть на відпочинку

Фокіна ретельно стежить за своєю формою

Фокіна ретельно стежить за своєю формою

Нагадаємо, кілька тижнів тому 39-річна Маша оздоровлювалася у Трускавці, куди їздить з самого дитинства. 

А влітку 2022 Фокіна з сином теж відпочивала у Болгарії, де зіткнулася з агресією росіян. 

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