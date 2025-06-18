Фокіна показалася в бікіні на відпочинку з 6-річним сином у Болгарії
Співачка Маша Фокіна гайнула до моря разом зі своїм 6-річним сином Габріелем.
Онука першого прем'єр-міністра України обрала для відпочинку Болгарію і вже встигла викласти кілька фото в бікіні.
"Мені потрібно було це перезавантаження", - зазначила Фокіна у себе в сторіс.
Судячи з фото, Маша відпочиває у компанії подруги. Про свого чоловіка Геннадія, який мешкав в США, співачка давно не згадувала.
Нагадаємо, кілька тижнів тому 39-річна Маша оздоровлювалася у Трускавці, куди їздить з самого дитинства.
А влітку 2022 Фокіна з сином теж відпочивала у Болгарії, де зіткнулася з агресією росіян.
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