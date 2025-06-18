Фокіна показалася в бікіні на відпочинку з 6-річним сином у Болгарії

Маша Фокіна з сином Габі

Співачка Маша Фокіна гайнула до моря разом зі своїм 6-річним сином Габріелем.

Онука першого прем'єр-міністра України обрала для відпочинку Болгарію і вже встигла викласти кілька фото в бікіні.

"Мені потрібно було це перезавантаження", - зазначила Фокіна у себе в сторіс.

Маша з головним чоловіком свого життя - сином Габріелем, про народження якого оголосила аж через півтора року

Судячи з фото, Маша відпочиває у компанії подруги. Про свого чоловіка Геннадія, який мешкав в США, співачка давно не згадувала.

Хлопчик дуже схожий на свою маму

Щоб мати такий прес, Маша не пропускає тренування навіть на відпочинку

Фокіна ретельно стежить за своєю формою

Нагадаємо, кілька тижнів тому 39-річна Маша оздоровлювалася у Трускавці, куди їздить з самого дитинства.

А влітку 2022 Фокіна з сином теж відпочивала у Болгарії, де зіткнулася з агресією росіян.