Рідні подружки: як виглядають старші доньки Матвієнко, Єфросиніної, Кравець та інших українських зірок. Фото

Донька Тоні Матвієнко знімає кліпи для зіркової матусі. Старша Олени Кравець разом із нею веде подкаст на YouTube та у 16 років почала жити окремо. А от донька Маші Єфросиніної вперто уникає публічності.

ТаблоID розкаже про дорослих дочок українських співачок, ведучих та акторок. Чи була гарною мамою Ольга Фреймут для своєї Злати? Як Оля Полякова підтримує доньку Машу? Та що Ольга Сумська не знала про свою молодшу Ганну? Як завжди – усе найцікавіше читайте у матеріалі.

Тоня Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко досить рано стала мамою. У 17 років вона народила доньку Уляну. Шлюб із першим чоловіком у артистки був недовготривалим, тому дитину здебільшого виховувала вона та бабуся – Ніна Матвієнко.

Маленька Уляна разом із мамою - майбутньою артисткою Фото: Instagram

Реклама:

Тоня хизується, що зараз із 26-річною Уляною у неї склалися дружні стосунки.

"Зараз їй уже 26. Я не можу її контролювати і розповідати, як жити. Це вже моя подруга", - зазначала зіркова мама.

Однак так було не завжди. Коли Матвієнко брала участь у вокальному шоу "Голос країни", Уляна заявила, що хоче жити з батьком. Та і його родина, за словами Тоні, підкидала хмизу у багаття. Утім, співачка знайшла вихід із ситуації.

"Щоб повернути старшу доньку, я стала для нею подругою", - поділилася своїм досвідом Тоня Матвієнко.

Справжні подружки Фото: Instagram

Зараз дівчата не просто подруги, а ще й колеги. Бо Уляна, як режисерка, зняла мамі кліп на пісню "Така як є".

Оля Полякова

Старша донька Олі Полякової 19-річна Маша, яка вже будує своє особисте життя, не лише дуже схожа на свою зіркову матусю, але упевнено наступає їй на п’яти у плані музики. Дівчина вчиться у престижних музичних університетах та вже пише сольні пісні. Оля усіляко підтримує доньку, як творчо, так і матеріально та морально, захищаючи від хейтерів у мережі.

Бути донькою відомої співачки непросто Фото: Instagram

"Коли вони були маленькі (Маша та Аліса – доньки Полякової, - ред.), їм не вистачало уваги і часу. Зараз, коли вони виросли, то самі не хочуть мати зі мною справи. Якими батьки не були б гарними для своїх дітей, їм завжди буде що розказати своєму психотерапевту. І, як казала моя свекруха, яка мама в них є – іншої не буде. Маші трошки більше пощастило, бо коли вона була маленька, я трошки менше працювала. А потім понеслося.

Зараз ми надолужуємо, разом подорожуємо, вона моя найкраща подружка. Завжди її беру з собою", – зізнавалася Полякова.

Маша Єфросиніна

На відміну від доньки своєї подружки Олі Полякової, доросла донька Маші Єфросиніної Нана віддає перевагу залишатися непублічною. Ведуча досить рідко викладає її світлини і лише з дозволу 20-річної доньки.

"Вона скромна, закрита, не спрагла до публічності дівчинка, яка поставила собі за мету здобути найкращу освіту в світі. Вона вивчає соціологію, політологію, історію, художню літературу - все, де може розвивати свій світогляд", - розповідала Єфросиніна у 2021 році, коли Нана навчалася у Канаді.

Одне з небагатьох спільних фото Маші та її доньки Нани Фото: Instagram

Тоді ж дівчина екстерном закінчила навчання та повернулася до України. Зіркова матуся повсякчас пишається своєю донькою і вважає, що світ ще обов’язково про неї дізнається.

"Найголовніше завдання - підтримувати в них допитливість, бажання отримувати нову інформацію, підігрівати інтерес, щоб дитина росла освіченою людиною. Я проти, щоб у дитини був графік нарівні з моїм", - відзначала свої принципи виховання зірка.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська має двох дорослих доньок – Антоніну Паперну, яка зараз перебуває у Росії, та Ганну Борисюк, якій у березні цього року виповнилося 22 роки.

Як зізнавалася Ганна, в дитинстві маму їй заміняла старша сестра, оскільки батьки багато працювали. Дитинство дівчини було не з легких, що стосується школи. Однолітки булили Ганну, про що та не зізнавалася матері. Звідси молодша Борисюк "успадкувала" чимало комплексів.

Відоме прізвище мами та зірковий статус родини тиснув на Ганну Фото: Instagram

Однак Ганні стало сил боротися з ними. Вона вирішила продовжувати акторську династію та вступила до театрального університету. У цьому дівчину підтримала мама та навіть допомагала готуватися до вступних іспитів. Зараз Ганна вже закінчила навчання і грає на одній сцені із Сумською. Акторка час від часу ділиться світлинами у своєму Instagram, де показує молодшу доньку.

"Подивимося, як буде складатися, але вона показала свою рішучість і той професіоналізм, який необхідний, аби актор зміг зарекомендувати себе з кращих сторін", - висловилася щодо таланту доньки Сумська.

Олена Кравець

Акторка Олена Кравець – багатодітна мама. Вона має 21-річну доньку Марію та двійнят Івана і Катерину. Своїх дітей телезірка виховує за демократичними принципами – без покарань. А старшу доньку досить рано відпустила. Після появи малечі, на той час 16-річній Марії бракувало особистого простору і вона переїхала до подруги.

"Я крута мама", - констатувала Олена.

Маша Кравець швидко подорослішала і це загартувало її

Ця свобода навчила Машу самостійності. Тоді ж вона почала підпрацьовувати моделлю, знімаючись у рекламних фотосетах для одного бренду одягу. А зараз дівчата започаткували власний подкаст, де публічно підіймають питання мами та доньки.

Ольга Фреймут

Телеведуча Оля Фреймут теж мама трьох. Свою старшу доньку Злату зірка народила у 2006 році від стосунків з британцем Нілом Мітчеллом. Фреймут зазначала, що була не дуже хорошою мамою в дитинстві Злати.

Коли Оля повернулася до роботи, донька їздила разом із нею з Києва до Львова і навпаки. До трьох років, як зізнавалася Фреймут, вона мало брала участь у вихованні доньки. За словами ведучої, Злата сприймала її як подружку, і більше тягнулася до молодшої сестри Ольги Юлії.

Ольга разом із Златою навіть виглядають, як подружки Фото: Instagram

Згодом Фреймут намагалася надолужити втрачене. Вона називає доньку розумною та цілеспрямованою, от тільки деяких очікувань зіркової матусі дівчинка не виправдала. Ольга Фреймут відома своїми порадами з етикету, відповідно й доньку вона намагалася ростити у такому дусі. Та Златі "некомфортно було бути леді".

Зараз Злата Мітчелл мешкає у США, де закінчила школу. У своїх соцмережах вона показує гламурне життя, хизується відпочинком та позує у модних сукнях.

Злата знається на трендах Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про доньку супермоделі Сінді Кроуфорд Каю Гербер, яка наздоганяє у професії свою зіркову матусю. А також згадував про доньку співачки Мадонни Лурдес Леон, яка вміє епатувати сміливими образами не гірше за попдіву.